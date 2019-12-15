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小模含淚拍32張裸照！慘遭「牙刷凌辱」　員警一看手機問號

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圖文／鏡週刊

小模A女因積欠王姓男子10萬元，折抵為三萬後，僅還款兩萬，因無力償還剩餘一萬元，她同意讓王男拍裸照抵債，但事後A女控訴王男「一時性起」，竟然拿牙刷插入其下體，A女不甘受辱提告，但牙刷並無王男DNA，勘驗錄影帶也無爭執畫面，疑點甚多，最後檢方不起訴。

A女指控，她因為積欠王男（23歲）一萬元，對方不斷逼債，她迫於無奈，今年9月4日同意讓王男到其住處，以拍裸照供其欣賞方式抵債。詎料，王男趁她被拍裸照、無法抵抗時，突然拿牙刷插入其下體，性侵得逞。

王男到案後否認犯案，他供稱，A女去年陸續向他借了10萬元，拖欠很久都沒還，他不想沒完沒了，於是主動將債務減免為三萬元，條件是必須立刻清償，而A女向老闆借款兩萬償還後，還差了一萬。

當天，王男到A女住處，坐催積欠的一萬元，A女一直打電話到處借錢，期間曾叫他幫忙到廁所拿牙刷給她，後來實在等很久了，王男也不耐煩，就離開A女住處。

A女堅稱有拍裸照一事，她說，因為被逼得沒辦法，所以同意讓王男到其住處，自己則躺在床上，脫光衣褲讓王男持手機拍攝下體照片，而王男拍完後也讓她檢視圖庫裡裸照，一共32張；可是A女當天報案後，員警檢視王男手機，卻不見A女照片，這讓檢方起了疑心。

此外，檢方調閱A女住處監視器畫面，發現王男進入A女房間前，兩人在大門處交談片刻，並未爭執，且互動間也不見性侵案常見的憤怒、恐懼、害怕、逃避等情緒。

加上A女案發後曾LINE友人，拜託幫忙報案，事後自己也打電話報警，A女自己報警內容是「有糾紛，女的被男恐嚇，請前去瞭解」，友人則向警方說：「朋友遭地下錢莊強拍裸照」，兩次報案都未提及遭性侵，而且拍裸照的部分A女事後坦承是自願，因此檢方認為全案有多處疑點，偵終後作出不起訴處分。


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