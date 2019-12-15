「下架吳斯懷」選情崩壞！藍營「2分鐘砲火」反擊：害死蘇啟誠還不夠？

▲民進黨發起「全民下架吳斯懷」運動。（圖／記者湯興漢攝）



記者鄒鎮宇／台北報導

國民黨退將吳斯懷列不分居立委名單第四，遭民進黨多位候選人號召「下架吳斯懷」，衝擊選情。國民黨不分區立委候選人陳以信15日在「2020大選國會政黨辯論會」反擊，民進黨透過風向逼死蘇啓誠，「現在還要害死吳斯懷才甘心？」

民視和公督盟合辦「2020大選國會政黨辯論會」，由國民黨、民進黨、時代力量、民眾黨、親民黨、基進黨及綠黨等8政黨，各派出2名代表進行申論、民間提問、交叉詰問與結論。

民進黨代表、不分區立委排名第28的董建宏質疑，國民黨將「叛將吳斯懷」、挺港警的葉毓蘭等2人放入不分區名單，且國民黨主席吳敦義還把自己放入名單中，完全違背台灣的民主價值，「怎麼讓台灣人信任？」

▲國民黨不分區立委候選人陳以信。（圖／記者季相儒攝）



「民進黨怎麼好意思批評國民黨的不分區名單？」陳以信反擊，國民黨的名單不是總統府官邸喬出來，也不是派系分贓喬出來的，「國民黨的名單雖然大家有不同的意見，但是不會輸給民進黨的名單！」他質疑，民進黨沒有人才，怎麼會派第28名的候選人來辯論，「你們前面的名單都沒人了嗎？還是民進黨自大到認為第28名可以當選？」

陳以信說，民進黨批吳斯懷不是單一事件，葉毓蘭、國民黨總統候選人韓國瑜都被使用「抹紅三部曲」攻擊過，「馬英九還見過習近平，民進黨陳菊、謝長廷、賴清德不都見過大陸國台辦主任，為何不去罵民進黨？」

陳以信認為，民進黨抹紅的手法，跟「卡神」楊蕙如透過網軍帶風向的手法相似，「難道你們害死蘇啓誠還不夠？現在還要害死吳斯懷才甘心？」

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