昆蟲系媽媽解鎖喇牙！女兒指定「下次要吃馬陸」　網求開賣：想買給小孩吃

▲這些都是餅乾，可以吃下肚。（圖／陳姓網友授權提供）



記者黃可昀／綜合報導

竟然給孩子吃蟲蟲？近日有一位媽媽在臉書分享多張嚇人照片，內容全是蜘蛛、壁虎、蟑螂、毛毛蟲這類生物，讓不少網友看了狂起雞母皮，但仔細一看，這些蟲蟲竟然全都是可以吃的餅乾，而且全出自她的巧手，原來這是兒子女兒的特殊喜好，每次都吵著要「吃蟲」，甚至還指定下次要吃馬陸與青蛙。

這位媽媽在臉書社團「爆廢公社」PO出照片，巴掌大的黑蜘蛛與壁虎就這樣躺在她掌心，就連人人都怕的小強也栩栩如生，背上紋路呈現的超逼真，沒仔細看還真以為是活昆蟲。

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事實上，這已經不是她第一次做蟲蟲餅乾，先前利用毛豆、麵粉、奶油等材料製成毛蟲餅乾，原料單純又富含蛋白質，重點是孩子們都很捧場，一人握著一隻肥大毛蟲啃得津津有味，違和畫面讓網友忍不住嚇喊，「傳說中的天蠶」、「這個我不行，起雞皮疙瘩」、「嚇到我了！」詳細的做法也分享在粉專「臻麻的創意食驗室」供其他人參考。

▲除了蟲蟲造型，還是有大家都能接受的牛排餅乾。（圖／陳姓網友授權提供）



目前已經達成4種蟲蟲餅乾成就，女兒還指定下次要吃「馬陸」，兒子則是許願「青蛙」，讓媽媽哭笑不得地說，「不能來點正常的許願嗎？」網友也稱讚她的好手藝，「被家庭主婦耽誤的動物造型餅乾師傅」、「可以訂購嗎」、「萬一不小心看到地上有小強，會不會以為是餅乾掉下去」、「妳可以出餅乾禮盒嗎？來個蝦皮吧，我想買送給兒子們幼稚園」、「 那個蜘蛛還原度根本100%」、「太像了，像到不敢吃。」

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