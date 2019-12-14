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想把小英寵壞！蔡英文擋不住波特王「連環撩」…羞喊：這個人很危險

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記者呂欣玫／綜合報導

 距離大選倒數28天，總統蔡英文力拚2020連任，積極與網紅合作拚聲量，並到各地聽取年輕人的心聲。這回蔡英文與知名「撩妹大師」波特王合作，親自到他高雄的公司參訪，過程中波特王對蔡英文「連環撩」，讓蔡英文直呼「又來了！老是突襲我」

波特王14日發布「今天撩蔡英文總統！全世界第一個撩總統的Youtuber！」影片。其中，波特王首先帶總統初步認識公司，當蔡英文聽取企業剪報時表示，她覺得高雄最有潛力的地方，是因為這裡的生活環境是好的，只要把產業做起來，相信很多人都會來，不過，當蔡英文說道「高雄不跟海在一起跟什麼在一起？」時，波特王馬上「開撩」說，「跟妳在一起」，揭開後續一連串「撩總統」的序幕！

接著到美術動畫部時，蔡英文問大家「你們都是高雄人嗎？」波特王馬上接話說「我是妳的人！」蔡英文頓時露出驚恐的表情，害羞地說「又來了！老是突襲我」。

▲▼蔡英文、波特王合作拍影片。（圖／翻攝波特王臉書）

▲蔡英文、波特王合作拍影片。（圖／翻攝波特王臉書，以下同）

一下子到了介紹午餐的時刻，波特王向蔡英文說「這是雞肉，那您知道您是什麼肉嗎？」正當蔡英文認真思考時，波特王再次突襲說，「妳是我的心頭肉！」而蔡英文嘴上雖然說「這個傢伙好大膽啊！」走出餐廳時卻害羞的迷失方向，讓在場員工都忍不住笑了出來。

▲▼蔡英文、波特王合作拍影片。（圖／翻攝波特王臉書）

在蔡英文參訪創意編劇部時，波特王表演了幾個段子，他說，「現場很多人都喜歡妳，有些甚至會把你當成偶像，但是我沒有把你當成偶像，我把你當成…我的結婚對象」面對波特王的「連環撩」，讓蔡英文忍不住直呼「真的是沒大沒小欸！」

▲▼蔡英文、波特王合作拍影片。（圖／翻攝波特王臉書）

波特王接著提到，「總統如果妳再繼續跟我相處下去的話，妳可能會變壞人，妳知道為什麼嗎？」正當蔡英文面露認真的思考時，波特王又語出驚人地說，「因為我想把妳寵壞」。不過，這次蔡英文不甘示弱地笑答，「請問你在網路上騙了多少人？」，還說要昭告天下「這個人（指波特王）蠻危險的，女生要閒人勿近」讓波特王嚇的趕緊說「沒有、沒有！我是分享讓大家生活多一點情趣」。

▲▼蔡英文、波特王合作拍影片。（圖／翻攝波特王臉書）

而蔡英文到剪接部門時，她問道「你們每天看波特王看不膩嗎？」沒想到又被波特王突擊「看妳也看不膩」，讓蔡英文直搖頭無奈地逃離現場…。最後，蔡英文向在場所有員工說，她一直認為高雄是一個非常適合居家生活的地方，並開玩笑的問「你們是有腦袋的嗎？」沒想到波特王又再度展開攻勢「有，不過都裝妳！」讓蔡英文一臉無奈地看著波特王。

▲▼蔡英文、波特王合作拍影片。（圖／翻攝波特王臉書）

蔡英文接著說，你們這樣性質的工作，其實在高雄生活是比台北好，因為有很多休閒生活的可能性，比如說要去其他周邊的縣，比如到她家鄉屏東開車就可以到了啊！坐火車也可以到，那裡有很多好玩的事情，所以在這裡要享受生活，因為享受生活才會有創意。最後道別時，蔡英文還特別跟波特王說「我不要接到你的話！」顯然是被波特王「撩怕了」。

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