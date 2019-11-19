2歲兒許願：想吃蟑螂餅乾！神手媽捏完「他反嚇退3步」　一層油皮網看崩潰

▲ 神手媽自製蟑螂餅乾。（圖／臻麻的創意食驗室授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

記者張嘉晏／採訪報導

一名媽媽為了讓孩子吃得健康，平時都會親自動手做點心，久了也就做出一番興趣。媽媽表示，2歲的兒子日前許願說想吃「蟑螂餅乾」，當媽媽的她當然使命必達，用巧手變出一隻隻油亮亮的強哥，逼真到兒子看到後都驚恐倒退了幾步。網友們看完也都狂起雞皮疙瘩，大讚「好厲害」、「求量產」。

「明明就很好吃吧！」一名巧手媽在臉書「爆怨公社」中分享自己親手做的創意點心，她表示自從上次萬聖節做了灰色的壁虎餅乾，兒子就再度許願，說想要吃「蟑螂餅乾」。說到做到的原PO為了滿足兒子的願望，便動手開捏麵團，沒想到送進烤箱前給兒子看一眼，弟弟卻嚇到倒退3步，相當逗趣。

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原PO表示，驚恐的兒子直到確認是媽媽做的餅乾後，才安心露出笑容。只見餅乾真的激似小強，逼真的顏色和油亮的外皮，遠看超容易讓人誤會；被兒子放到嘴裡，沒有特別說明的話，真的會以為是在吃小強，驚嚇度爆表。

▲才在半成品階段就已經很神了。

原PO向《ETtoday新聞雲》記者表示，烘焙純粹是她的興趣，一開始會想自己動手做，是因為不想讓孩子吃市售的零食；即便網路上很多烘焙食譜，但她不想跟別人做出一樣的東西，所以都會自己研究出更多創意點心。至於餅乾外表會這麼油亮，是因為有塗了一層蛋液。

媽媽還說，其實2歲的兒子平時是很怕蟑螂的，某天卻主動說想吃蟑螂餅乾，「也許只是隨口說說，他不知道媽咪是說到做到的啊~哈！」。

▲ 萬聖節時自製的壁虎餅乾。

網友們看到都大讚超像真的，「好狂啊」、「媽媽太有美術天份了」、「好像真的！差點就隱藏貼文了」、「請問這個有在賣嗎」、「真的超強的啦」。

還有一票網友開起玩笑表示，「想知道是巧克力口味還是蟑螂口味」、「結果發現正在咬的這隻怎麼會有汁」、「改天在桌上看到蟑螂，以為媽媽又烤蟑螂餅乾了，一口吃下去」、「以後家裡都不會有蟑螂了XD」。

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