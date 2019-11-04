好想咬一口！小孩最愛「O’day元氣餅乾」吃到滿滿芝麻＋牛奶風味

▲食品界最夯的「O'day 元氣餅乾」一片片高品質的營養薄餅，香濃口感是消費者的心動首選。（圖／取自中祥食品）



生活中心／台北報導

隨著季節進入秋冬，休閒時刻能夠窩在家裡舉辦午茶聚會，相約好友一起吃餅乾、糕點同樂，餐盤稍加擺設，就能透過視覺味覺傳遞幸福感受。「餅乾」在許多人心中存著不可取代的地位，它扮演小朋友放學肚子餓的小點心、嘴饞零嘴也能成為宵夜良伴，爽脆又豐富多元的口味成為每個人的小確幸！食品界最夯的「O'day 元氣餅乾」一片片高品質的營養薄餅，香濃口感是消費者的心動首選，尤其是小孩子，正餐前想吃點東西果腹，利用餅乾搭配新鮮牛奶，令人活力滿滿，今年品牌推出兩款新口味，受到不少時尚部落客媽咪的喜愛。

中祥食品針對親子族群推出的新品「O’day元氣餅乾」共推出芝麻和牛奶兩種口味，薄脆口感香脆而不膩！常在社群分享女兒妮妮影片的網紅「那對夫妻」，以及超人氣的混血萌娃「K&C 凱勒與夏綠妹」也對它讚不絕口，小朋友吃餅乾最容易雙手沾滿餅乾碎片，不過「O’day元氣餅乾」單包裝獨立設計，讓大人小孩食用時不會沾手，安全又衛生，出門野餐或郊遊時放包包最方便。





▲「O’day元氣餅乾」共推出芝麻和牛奶兩種口味，薄脆口感香脆而不膩，身受許多家長喜愛，能夠當作小朋友的小點心。（圖／取自中祥食品臉書）



其中，「芝麻」口味營養價值高，餅乾本身富含維生素及礦物質，包括鎂、鉀、鋅、蛋白質及膳食纖維等，對於想要減肥節食的族群，芝麻用料實在，嘴饞時可以來一小片來充飢，佐入沙拉和白煮蛋、起司一起享用，輕鬆變身成減重小點心。

另外一款「牛奶」口味，補充小朋友成長其所需的養分，兼顧最重要的鈣質元素，嚐起來淡淡奶香又酥又脆，不僅健康且熱量低，如果媽咪想增加變化和口感，餅乾上層放點南瓜抹醬、鮪魚抹醬，鹹鹹甜甜風味讓孩子們愛不釋手，出門露營、野餐也能成為同樂會的最佳秒殺點心。

▲「O’day元氣餅乾」芝麻口味，營養加值高、香氣濃郁。

▲「O’day元氣餅乾」牛奶風味，香香甜甜十分酥脆。

「O’day元氣餅乾」產品標示100%無添加，製作過程不添加香精、色素、防腐劑、味精、氫化棕櫚油，減少身體負擔，因此受到親子部落客的歡迎！外型甜美的可藍也曾分享，懷孕前期，每回因為孕吐使胃口不佳，除了正餐，偶爾想吃點東西解饞時，經過幾番比較，她選擇O’day蘇打餅當做點心，減少攝取油膩的下午茶。

「O’day元氣餅乾」]酥脆香的自然口感，多樣式設計也以量販包、12包入與4包入的盒裝在量販店及便利商店開始販售；近期也將出動行動車暢行北中南，鎖定量販通路及熱鬧商圈快閃，現場免費發送試吃包，民眾趕緊把握機會，掃描QRCODE加入官方LINE@，即可隨時關注元氣車出沒地點，此外也能獲得許多即時優惠內容，更有機會獲贈O’day系列餅乾，細細品嚐香脆餅乾的經典滋味。

中祥O’day官網：http://chfoods.com.tw/oday/

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