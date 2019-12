1200億中國商品關稅「降到7.5％」　川普：立即展開第二次談判

▲中美貿易戰最新進度,美國將履行「分階段取消對中國商品加徵關稅」的承諾。(圖/路透)

記者曾羿翔/綜合報導



中美貿易戰雙方達共識!美國將履行「分階段取消對中國產品加徵關稅」的承諾。川普隨後也在推特表示,「我們已同意與中國達成一項非常巨大的第一階段協議,他們(指中國)答應許多結構性變化,且大量購買農產、能源以及製成品等,25%關稅將維持不變,其餘將降到7.5%。」

綜合媒體報導,川普將對現有2500億美元的中國商品維持加徵25%關稅,對價值約 1200 億美元中國商品稅率調降到7.5%。他還在推特說,「由於我們已達成協議,將不收取原定在12月15日懲罰性關稅,我們將立即對第二階段協議進行談判,不會等到2020年大選之後,這是個讓大家都覺得了不起的協議,謝謝!」

中國國務院新聞辦公室13日晚間召開記者會表示,經過與美國團隊的努力,雙方在平等與相互尊重原則的基礎上,在第一階段「經貿協議」文本達成一致。

記者會內容還指出,中美雙方也已達成共識,美國將履行「分階段取消對華產品加徵關稅」的相關承諾,實現加徵關稅由升到降的轉變。

美國總統川普13日還在推特指出,《華爾街日報》對貿易戰協定的報導故事是「完全錯誤」的,尤其是關稅相關的聲明,「是假新聞」,他們應該找個更好的消息人士!據了解,《華爾街日報》日前引述匿名消息人士,稱美方祭出降低中國進口貨品的關稅提案,目的是要換取中國採購大量美國農產與其他產品。

