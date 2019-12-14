1200億中國商品關稅「降到7.5％」　川普：立即展開第二次談判

▲中美貿易戰最新進度，美國將履行「分階段取消對中國商品加徵關稅」的承諾。（圖／路透）

記者曾羿翔／綜合報導



中美貿易戰雙方達共識！美國將履行「分階段取消對中國產品加徵關稅」的承諾。川普隨後也在推特表示，「我們已同意與中國達成一項非常巨大的第一階段協議，他們（指中國）答應許多結構性變化，且大量購買農產、能源以及製成品等，25%關稅將維持不變，其餘將降到7.5%。」

綜合媒體報導，川普將對現有2500億美元的中國商品維持加徵25%關稅，對價值約 1200 億美元中國商品稅率調降到7.5%。他還在推特說，「由於我們已達成協議，將不收取原定在12月15日懲罰性關稅，我們將立即對第二階段協議進行談判，不會等到2020年大選之後，這是個讓大家都覺得了不起的協議，謝謝！」

中國國務院新聞辦公室13日晚間召開記者會表示，經過與美國團隊的努力，雙方在平等與相互尊重原則的基礎上，在第一階段「經貿協議」文本達成一致。

記者會內容還指出，中美雙方也已達成共識，美國將履行「分階段取消對華產品加徵關稅」的相關承諾，實現加徵關稅由升到降的轉變。

美國總統川普13日還在推特指出，《華爾街日報》對貿易戰協定的報導故事是「完全錯誤」的，尤其是關稅相關的聲明，「是假新聞」，他們應該找個更好的消息人士！據了解，《華爾街日報》日前引述匿名消息人士，稱美方祭出降低中國進口貨品的關稅提案，目的是要換取中國採購大量美國農產與其他產品。