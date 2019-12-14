中美達成「第一階段經貿協議」！中國深夜開40mins記者會回應「關鍵問題」

▲中美第一階段經貿協定文本達成一致。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸關於中美第一階段經貿協議的聲明13日晚對外發佈。聲明說，中美第一階段經貿協定文本達成一致。據了解，為達成協定，美方將履行「分階段取消對中國產品加徵關稅」的承諾；作為回報，中方據信將承諾增加購買美國農產品等。

川普隨後在推特表示，「我們已同意與中國達成一項非常巨大的第一階段協議，他們（指中國）答應許多結構性變化，且大量購買農產、能源以及製成品等，25%關稅將維持不變，其餘將降到7.5%。」

劇《新華社》報導，大陸國務院新聞辦公室13日23時舉行記者會，大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文首先發佈了中方關於中美第一階段經貿協議的聲明，隨後各相關負責人回答了中外媒體提問，持續約40分鐘。

會上，路透社記者提問，關於第一階段協定是否包含中國明年自美進口500億美元農產品、雙方是否相互取消50%的現有加徵關稅等？大陸中央財經委員會辦公室副主任、財政部副部長廖岷表示，取消關稅是中方在經貿磋商中的核心關切，雙方就此問題達成了一致，「隨著雙方達成第一階段協議，美方已經承諾將取消部分對華擬加徵和已加徵的關稅，並且會加大對中國輸美產品關稅豁免的力度，推動加徵關稅的趨勢從上升轉向下降。」

他強調，「中方希望美方能夠切實履行承諾，中方也將相應考慮不實施原計劃在12月15日生效的擬對美方進口產品加徵關稅措施，這是雙方在第一階段協議中就關稅問題達成的共識。」大陸國家發展和改革委員會副主任寧吉喆補充表示，「中國將增加採購優質和具有市場競爭力的美國農產品，但目前第一階段協定文本正在履行審核程序，涉及協定具體內容和數據今後再發佈。」

▲美方對華現有關稅減半。（圖／達志影像／美聯社）

隨後，彭博新聞社記者提問，中方取消相應加徵關稅的計畫以及協議簽署時間和地點等？大陸中央財經委員會辦公室副主任、財政部副部長廖岷說，「關於關稅的內容，美方已經承諾，一是取消部分對華擬加徵和已加徵的關稅，二是加大對中國輸美產品的關稅豁免力度；中方也會相應作出一些安排，雙方對此已達成一致。」

他進一步解釋，「關於協定的簽署，目前雙方還需要完成各自的法律審核、翻譯核對等一些必要程序，然後再商定時間、地點和形式來簽署這份協定，目前雙方工作層正在就此協商；中方也非常願意聽取美方的意見，如果有進一步的消息，我相信商務部、外交部會及時發佈。」

美國有線電視新聞網記者詢問了關於協定的一些具體內容？廖岷回應，「雙方對於協定中的一些共識都會分別作一些發佈，當務之急是把第一階段協議簽下來、落實好，發揮好協議的三個作用：一是促進雙邊經貿合作，二是增進中美兩國和全球人民的福祉，三是穩定全球市場的預期；有關後續磋商什麼時候開始、什麼時候進行，都有待雙方工作層繼續商量。」

日本經濟新聞記者提問，中方除農產品外還會擴大哪些美國產品進口規模問題？大陸國家發展和改革委員會副主任寧吉喆回應，「由於中美經濟具有很強的互補性，兩國在很多領域有擴大貿易合作的潛力，除農產品外，按照市場化原則和WTO規則，中美雙方將共同努力，幫助和促進中國企業作為市場主體，按照需要，在能源、製成品、服務等領域擴大自美進口的規模。」

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