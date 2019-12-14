中美達成第一階段經貿協議　陸商務副部長：會提振市場信心

▲大陸商務部副部長俞建華。（圖／翻攝大陸國新辦）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸13日深夜宣布中美已就第一階段經貿協議文本達成一致，美方將分階段取消部分對華加徵關稅。大陸商務部副部長、國際貿易談判副代表俞建華14日表示，協議的達成和順利的實施會提振市場的信心，有利於中國，有利於美國，也有利於整個世界。

俞建華14日在北京「2019-2020中國經濟年會」上指出，面臨的形勢越是複雜，越要堅定不移地推進更高水平的開放，以開放的主動贏得發展的主動和國際競爭的主動。

俞建華提到，大陸將推進更高水平開放型經濟新體制建設，一是搭建開放合作新平台，二是打造開放創新新高地，三是形成開放環境新優勢，四是開創開放共贏新局面，五是構建開放安全新體系。

▼大陸宣布中美已就第一階段經貿協議文本達成一致。（圖／翻攝中國網直播）

俞建華還說，在平等和相互尊重的基礎上，中美經貿磋商第一階段的協議文本達成了一致，我個人認為這個協議的達成和順利的實施會提振市場的信心，有利於中國，有利於美國，也有利於整個世界。

俞建華並強調，構建開放安全新體系，要加快事中事後監管，完善外商投資國家安全審查、反壟斷審查等制度，切實為開放上好「保險」，要在高水平開放中防範化解風險，堅持以我為主、自主開放的原則，做到「放得開、管得住」。