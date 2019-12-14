中美經貿歷時22個月！協議文本好不好「企業、市場說了算」

▲中美第一階段經貿協議文本達成一致。（圖／路透）



記者邱茀濱／綜合報導

中國國務院13日晚間召開記者會，就「中美第一階段經貿磋商」的進展給予說明。針對知識產權領域的共識，中國商務部副部長、國際貿易談判副代表王受文表示，其中包括商業秘密保護、與藥品相關的知識產權問題、專利有效期延長、地理標誌、打擊電子商務平台上存在的盜版和假冒、打擊盜版和假冒產品的生產和出口、打擊商標惡意註冊，以及加強知識產權司法執行和程序等。

▲針對中美經貿磋商的進展，中國國務院新聞辦公室13日晚間召開記者會說明。（圖／翻攝中國網直播，下同）



王受文強調，雙方相向而行所達成的上述共識，符合中方關於加強知識產權保護的改革方向，有利於保護創新，有利於國外知識產權更多地進入中國，符合推動經濟高質量發展的需要。他說，中國政府長期以來一直高度重視知識產權保護，同時不斷提高知識產權保護的水平，「這是我們改革的需要，也是中國經濟自身發展的需要」。

現場有記者問及中方對這份協議的總體印象和評價？中央財經委員會辦公室副主任、財政部副部長廖岷說，這份歷時22個月的協議文本中方有4點看法，一是這將對全球經貿、投資和金融市場，產生積極的影響，「正如大家所看到的，在雙方宣布達成協議的同時，這兩天全球資本市場給予了積極反應」。

第二，協議總體上符合中國深化改革的大方向，也符合中國自身推動經濟高質量發展的內在需求。同時，協議的落實既有助於更好地維護所有在華中外資企業的合法權益，也有利於更好地保護中方企業和投資者在美經貿活動中的合法權益。

第三，隨著中國國內市場潛力的不斷挖掘和市場容量的不斷擴大，在華企業，包括國企、民企和外資企業，會按照世貿組織規則，遵循市場化、商業化原則，來擴大中美雙邊貿易合作和活動，這可以讓中國成千上萬的消費者和生產者能夠享受不同特色的產品和服務，更好地滿足中國人民日益增長的美好生活需要。

第四，協議的簽署以及未來的落實，將有利於促進中美兩國的經貿合作，管控和解決經貿分歧，促進中美經貿關係穩定發展。中方也願意和美方一道，為雙邊經貿關係的發展多做有益的、積極的事情。

最後，廖岷補充，至於協議好不好，是由企業與市場說了算，「我認為金融市場的反應是最靈敏的，比別的地方先走一步，那也只是第一步。我相信，這種積極的、正面的效果還會逐步在更多的經濟、經貿、金融等領域不斷顯現，這也符合我們簽署這份協議的初衷。」

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