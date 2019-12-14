華聞快遞／大陸商務部：1-11月吸收外資年增率增長6%

▲大陸1-11月吸收外資年增率增長6%。（圖／翻攝自中新網）

《北京》：大陸商務部：1-11月吸收外資年增率增長6%

大陸今年1至11月吸收外資年增率增長6%，其中，高技術產業吸收外資保持較高增幅。（央視網）

《海南》：「海天盛筵」在三亞開展 主推遊艇消費大眾化

2019第十屆「海天盛筵」中國遊艇、航空及時尚生活方式展13日在三亞開幕，集遊艇、航空、跑車、珠寶、生活藝術品等產品的世界頂尖品牌於一身。創辦於2010年的「海天盛筵」一直有「高端」、「奢侈」、「小眾」等標籤，廣受矚目的同時，也引發過一些議論。（中新社）

《安徽》：中法（合肥）科技創新中心揭牌

中法（合肥）科技創新中心13日揭牌。據了解，阿奇（北京）科技與北航合肥創新研究院、合肥新站高新區2019年9月12日簽署合作協定，共建中法（合肥）科技創新中心，打造集創新、創業、人才培養於一體的國際化科技交流與合作平台。（中新社）

《湖南》：全球初創企業獎（GSA）頒獎盛典長沙舉行 40餘家企業獲獎

全球初創企業獎（GSA）2019長沙頒獎盛典暨產業對接活動13日在長沙舉行。現場頒發了7個系列共32個獎項，40餘家企業獲獎。（中新網）

▲全球初創企業獎（GSA）頒獎盛典長沙舉行。（圖／翻攝自中新網）

《福建》：促消費！福建「掘金」商圈經濟

首屆福建商圈（步行街）博覽會暨消費品採購會13日繼續在福州市舉辦，點燃了福建年末消費的熱情，這是大陸首創以商圈經濟為主題的展會。福建省商務廳廳長吳南翔表示，商圈經濟是城市經濟發展的核心動力，隨著城市化進程的加快，城市商圈的空間集聚效應對城市發展的作用越來越重要。（中新社）

《浙江》：長三角特色小鎮產業聯盟成立 涵蓋3省60餘小鎮

長三角特色小鎮產業聯盟成立大會13日在杭州舉行。該聯盟由浙江、安徽、江蘇的60餘個小鎮共同組建，涉及十餘個地市，涵蓋金融、高新技術、互聯網等多個領域。（中新網）

《吉林》：多國冰雪名城代表會聚長春傳經驗謀合作

來自中國、日本、俄羅斯、瑞典等國的知名冰雪城市代表13日齊聚吉林長春，推介旅遊項目，分享發展經驗，展望合作前景。（中新網）

《海南》：海南三亞在馬來西亞推介旅遊

三亞旅遊（吉隆坡）推介會13日在吉隆玻舉行。馬來西亞旅遊界人士紛紛看好與三亞開展旅遊合作前景。（中新網）

▼海南三亞在馬來西亞推介旅遊。（圖／翻攝自中新網）