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台灣人最常旅遊「這6個國家」醫療費爆貴！壽險業提高2倍「旅平醫療實支實付」限額

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▲旅行，旅遊，出國，出門，旅平險，逛街。（圖／pixabay，示意圖）

▲民眾旅遊前必須做好保障準備，在行程出發前投保旅遊平安險或旅遊綜合險。（圖／pixabay，示意圖）

記者楊絡懸／台北報導

年節將近，許多民眾已經提早安排寒假或農曆春節出遊，無論是國內外旅遊，也會主動投保旅遊平安險。壽險業者提醒，民眾除了必須了解自己的旅平險保障額度之外，也要注意海外突發疾病醫療的附加條款，可以依據需求調整給付係數，並針對使用的交通工具加保以提高保障。

英國保誠人壽指出，旅平險與意外險最大的不同，在於可以附加「海外突發疾病健康保險」，有的保險公司還可以針對國人常去的旅遊地調高給付係數；甚至針對旅行中所使用的交通工具加保附加條款以提高保障。

市場上大部分的旅平險都已經開放可以透過網路投保，讓民眾在準備旅遊行程的同時，直接在網路上找出適合自己的旅平險。英國保誠人壽表示，網路投保平台推出的「易遊保旅行平安保險」及相關附加條款，有3大特色可供民眾參考：海外突發疾病醫療附加條款提高保障限額、保障自由選配、出發前1小時內快速投保。

英國保誠人壽精選出「6個國家」海外突發疾病醫療附加條款提高保障限額，這6個國家都是台灣民眾最常前往旅遊，但醫療費用相對偏高，例如美國、加拿大、日本、韓國、紐西蘭、澳洲等地。若被保險人於上述6個國家旅遊時，可以把「海外突發疾病醫療險」的實支實付限額提升至2倍，讓保戶在面對高額的海外醫療費用時，也能安心接受診療。

▲旅行，旅遊，出國，出門，旅平險，逛街。（圖／pixabay，示意圖）

▲旅行前可以根據自己前往的國家或使用的交通工具，量身打造屬於自己的旅遊平安保險。（圖／pixabay，示意圖）

隨著旅遊型態多元化，各式交通工具都有可能在旅行中使用。英國保誠人壽表示，享有旅平險的保障之餘，民眾也可因應規劃使用到的交通工具，例如自行車、自駕機車、自駕汽車、大眾運輸工具等，搭配選擇各式優質附加條款，用少少的保費為旅行多一分保障。

舉例而言，民眾在出發到日本自駕旅遊前，在英國保誠人壽網路投保平台購買了5天的「易遊保旅行平安保險」，保額為500萬元，保費是232元。當民眾選擇自駕汽車而計畫提高保障，可另外附加「易遊保自駕汽車意外傷害保險附加條款」保額200萬元，保費只要6元。

在所述的投保情況下，如果民眾在旅遊期間自駕汽車時發生車禍不幸身故，除了旅平保身故理賠金額500萬元之外，還可另外獲得「自駕汽車意外傷害保險附加條款」身故理賠金額200萬元。

此外，民眾若臨時決定旅程，英國保誠人壽也開放網路投保，出發前1小時完成投保並繳費成功，均可受理，讓民眾感受到操作過程簡單與快速，輕鬆投保還可獲得真正需要的保障。

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