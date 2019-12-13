首例！國壽、易遊網推「旅平險一站式服務」　5步驟輕鬆投保

▲國泰人壽與易遊網合作，耗時2年推動監理沙盒實驗，打造旅遊保險一站式服務。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

台灣首例保險監理沙盒，國泰人壽與易遊網共同打造旅遊保險一站式服務，民眾在選購出國機票、飯店與行程規劃時，只要1分鐘、5步驟，即可輕鬆完成投保旅平險，希望在為期1年的實驗期間內，達到1.8萬投保人次、1,000萬元保費收入。

國泰人壽這次與易遊網合作，耗時2年推動監理沙盒實驗，以快速、簡單及安全等3大訴求，透過Open API串接，大幅優化客戶投保體驗，打造旅遊保險一站式服務，已於9月6日經金管會核准，經過3個月的時間準備，正式在12月5日啟動上線，也就是民眾可直接在易遊網上使用已註冊的會員身分投保旅平險，只需要1分鐘、完成5步驟即可輕鬆投保。

國泰人壽副總經理林佩靜表示，當初看到消費者在現行網路投保的痛點，因此透過實驗解決法令和技術的問題，才有這次的合作，若未來出沙盒後，金管會屆時會考慮是否修法，讓更多業者可以提供相同的服務。

根據統計，在尚未宣傳的情況下，上線8天迄今投保件數不到50件，平均投保天數為5年，年齡層多以31歲至45歲為主，後續將展開宣傳活動，並設下實驗為期1年的時間，投保人次要達1.8萬人、保費收入要達1,000萬元。

台灣首例保險監理沙盒，啟動Open API的串接，國泰人壽對於第三方網站資料外洩或駭客攻擊、客戶個滋風險進行嚴格把關。國泰人壽數位發展部協理林佳穎指出，這次監理沙盒實驗，保險局最重視資安、個資的問題，因此要求每季要進行滾動性檢討，藉此重新調整標準。