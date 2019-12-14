史無前例！紅豆配額外關稅漲3成　每公斤22元調高到29元

▲農委會為保障國內農民權益，調漲明年紅豆配額外關稅，從每公斤22元調高到29元，調漲32％。（圖／Pixabay）

記者崔至雲／台北報導

農委會主委陳吉仲今（14日）在臉書上指出，為保障國內農民權益，決定提高進口紅豆配額外高關稅，明年起，從每公斤22元調高到29元，調漲32％，這是台灣加入WTO後首次調漲農產品關稅。



又到了紅豆採收的季節，許多拚裡作的農民，一年就期待這一次能有好收成、好價格。陳吉仲說，為了更加確保國產紅豆的價格水準，保障農民的收入，也要讓消費者安心食用國產紅豆，農委會積極與財政部、經濟部進行跨部會研商並已於關稅稅率委員會中通過，決定提高進口紅豆配額外高關稅，明年開始，每公斤紅豆將從22元調高到29元，一口氣調漲約32%。

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▲明年起紅豆配額外關稅漲3成。（圖／翻攝陳吉仲臉書）

陳吉仲指出，為了更加保護台灣農民的權益，今年已經將紅豆、花生等比較敏感作物的關稅配額進口期間調整為不准在國內產期間進口；前陣子決標的紅豆關稅配額權利金，也由去年決標的每公斤5-6元上漲到12元，平均上漲116%，可見國內紅豆市場的需求殷切。

目前農委會決定再將紅豆配額外關稅調高7元，進一步墊高進口成本，如此一來國內紅豆的產地價格就可以有感提高。陳吉仲強調，不只紅豆，其他農林漁牧品項農委會也都會陸續來研究更多增加農民收入、保障農民權益的措施。

