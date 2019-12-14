一支維安監視器「全都錄」　21天後意外破獲台南「瘋狂阿文」炸彈犯

▲警政署刑事局、高雄市、台南市警局等單位通力合作，在最短時間將吳嫌查獲逮捕，有效穩定選前社會治安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2020大選接近，國民黨台南後壁黨部活動多，警方為維護安全，11月21日設了一隻臨時監視器，未料，鏡頭剛好對準12月12日台南「瘋狂阿文」放置炸彈的一舉一動，讓警方在3個小時內就掌握的嫌犯的行蹤，成為破案的最重要關鍵。

國民黨台南後壁黨部12日下午被人放置疑似爆裂物，檢警查出48歲吳姓男子涉案，13日在高雄市苓雅區朋友租處拒捕頑抗，從13日晚上到14日清晨，警方三度攻堅，最後警方強勢開槍攻堅，計使用催淚瓦斯5發及威嚇勸降開槍百餘發，14日清晨6時45分，擊中吳嫌中彈受傷倒地後，警方衝入房內逮捕戒護送醫救治。

吳姓男子涉嫌12月12日凌晨在國民黨台南市後壁區黨部大門旁，放置可疑爆裂物，案經台南市警局及刑事局防爆小組處理發現該物品，係由訊號盒、引線及不明粉末、液體等串連裝置組成。

本案偵查時，因白河分局考量選舉情勢日益加溫，後壁黨部地區多為支持者聚集活動之處所，乃於11月21日由該分局調度移動式監錄系統裝設於國民黨後壁區黨部門口處，始將吳嫌犯案情形全都錄。經調閱黨部周遭監視器，過濾可疑人、車後，在3小時內即鎖定涉案之車輛，以車追人下，查出48歲吳姓男子（嘉義人）嫌涉案情節重大，即報請台南地方檢察署蔡明達檢察官指揮偵辦。

檢警調查，年48歲的吳嫌戶籍地在嘉義地區，現落腳在高雄市，落網地的苓雅區永樂街出租套房是向友人借住，警方出動大批警力，13日下午在高雄市苓雅區朋友租處，要圍吳嫌時，因吳嫌拒捕拒頑抗，從13日晚上到14日清晨，警方三度攻堅，第一階段警方透過犯嫌家屬溫情喊話策動下他出來投案，但吳嫌不為所動；第二階段警方祭出催淚彈，企圖迫使犯嫌，繳械投降，吳嫌仍頑強抵抗不肯出來，第三階段展現優勢警力維護治安，以保護民眾作為，而後強勢開槍攻堅，總計使用催淚瓦斯5發及威嚇勸降開槍百餘發，於14日清晨6時45分許，開槍擊中吳嫌中彈受傷倒地，警方衝入房內逮捕後送高雄醫院護救治。

據了解，吳嫌因中槍傷，目前正在醫院開刀中，預計下午5時以後才會完成手術，吳嫌家屬向檢警請求，希望吳嫌開完刀，傷勢穩定後，家屬希望轉診回嘉義的醫院，以利家屬就近照顧，檢警表示將依吳嫌傷勢狀況及案情偵辦再加以評估。



據白河分局警方指出，吳嫌背景、置放物品的動機，及有無製作爆裂物之能力等尚未清楚，將待吳嫌接受治療後，傷勢穩定再進一步逐一調查釐清。

台南市警局指出，本案警方統合警政署刑事局、高雄市、台南市警局等單位通力合作，在最短時間將吳嫌查獲逮捕，有效穩定選前社會治安。在此，白河分局長朱信憲呼籲民眾，總統與立委選舉將近，民眾需保持理性，共同來參與一場安全、理性、乾淨之選舉，讓參選人可以安心地競選，民眾可以放心地投票，如有任何違法、違序或不法暴力行為，白河警分局有信心可立即偵破，維護選舉治安。

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