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庭長轉介到「真理佛堂」修業1年！偏激富家子難教化　衛生紙縱火一夜奪7命

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▲玉井警方盤查1名可疑男子，調查是否與縱火案有關。（圖／記者林悅翻攝）

▲曾男打電話自首後，見到警方還轉身逃跑，最後跌倒遭制伏。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅、莊智勝／台南報導

台南市玉井一貫道共修場「真理佛堂」遭到富家子曾男惡意縱火，釀成7死2傷慘劇；曾男落網後供稱，自己先到東區買汽油，隨後折回現場點燃衛生紙縱火。據悉，曾男過去曾有多項竊盜前科，性格相當偏激，過去在少年法庭庭長的介紹下到真理佛堂生活將近1年，教友也曾想教化他，不料曾男卻還是恩將仇報，冷血放火奪走7條人命。

警方調查，曾男家境優渥，但其偏激性格導致時常與父母發生激烈衝突，過去就曾犯下多次竊盜前科；今年7月，曾男還透過警方致電向父母索討金錢，雙方爭執一陣，最後家人心軟，給了一個月的生活費，但當金錢花盡後，曾男10月又再度撥打電話向父母索討金錢，這次吃了閉門羹後憤而報警並揚言自殺，當警方到場時他還一度試圖奪槍，當場遭「大外割」制伏送辦。

據悉，曾男因前科累累，是地方上相當頭疼的人物，父母為了管教問題也頭痛不已，最後在少年法庭庭長的介紹下，曾男轉介到「真理佛堂」修業，期盼能改變他乖張的性格，引導走向正途。起初，修業的教友致力教化，對曾男相當友善，但其卻仍時常鬧事，頻頻與人發生衝突，最終與教友漸行漸遠，並離開道場，只有沒錢時才會返回請求入住棲身。

曾男在縱火後撥打電話向警方自首，但隨後見到員警卻又轉身逃跑，一個踉蹌跌倒當場遭到制伏，並被帶回偵訊。曾男指出，案發前他先到東區加油站購買5公升汽油，隨後趁夜折回到場，點燃衛生紙後縱火。確切案情為何，警方正在深入偵訊釐清中。

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▼一貫道共修場「真理佛堂」遭曾男縱火，一夜奪走7條人命。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市玉井區三埔里一處道場發生火警，台南市消防局派出各式消防車20多部前往搶救，但仍造成6死，1人命危、2人輕傷，1名消防人員救災時左臂受傷送醫，有人為縱火之嫌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市玉井區三埔里一處道場發生火警，台南市消防局派出各式消防車20多部前往搶救，但仍造成6死，1人命危、2人輕傷，1名消防人員救災時左臂受傷送醫，有人為縱火之嫌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

ET快訊
庭長轉介到「真理佛堂」修業1年！富家子難教化　衛生紙縱火奪7
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