公司活動完…女練習生遭經紀公司老闆「襲胸15mins」！淚喊：每晚都哭著睡著

▲經紀公司老闆襲胸16歲女練習生，被依強制猥褻判刑。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者戴若涵／台中報導

經紀公司老闆阿溫（化名）2017年間在公司爬山活動結束後，先用保母車將所有人送回家，獨留女練習生君君（化名）在車上，假藉按摩放鬆的名義，竟將手伸入君君衣物內摸胸、乳頭。君君當場嚇壞，卻不敢抵抗，事後才告訴父母。法院審理後，依強制猥褻罪判阿溫有期徒刑1年，可上訴。

判決指出，靜靜12歲就與阿溫所經營的娛樂公司簽約，成為練習生並接受訓練，同時由阿溫擔任她的經紀人。阿溫2017年5月29日在公司爬山戶外活動結束後，開著9人座保母車，將一行人逐一送回家，最後只剩靜靜一人坐在副駕駛座內。

但阿溫竟假借要幫靜靜按摩的名義，先是將車停在公園旁紅綠燈下，再把駕駛座扶手拉起，轉身要求155公分、42公斤的靜靜背對他坐在中間走道上，接著雙手在靜靜的背部游移，還伸入靜靜的T恤、內衣內，偷摸她的胸部、乳頭，當場嚇壞靜靜。

靜靜表示，當時阿溫雙手撫摸她的胸部時間長達10到15分鐘，「當下我很害怕，沒辦法反應，因為他是男生，又比我高大，我怕如果我有什麼反應，他會不會再做下一步，摸完之後，他就載我回家了。」事件過後，她每天都哭著入睡，身心靈都承受著巨大的壓力、陰影，甚至曾因此想不開。

▲事件過後，靜靜內心的陰影面積巨大。（示意圖／免費圖庫pxhere）

阿溫坦承有開保母車載靜靜，也有用手幫對方按摩後頸、肩膀、上背部，但他矢口否認摸胸，並辯稱，「是因為要幫靜靜按摩，所以才沒有直接送她回家」，強調只有按摩沒有摸胸、乳頭，質疑是因合約糾紛才遭誣陷。

但由於靜靜前後證述完全一致，法官認為，案發時靜靜是一名滿懷演藝夢想、心思單純的16歲少女，如果不是親身經歷，很難如此明確且鉅細靡遺描述過程，更何況靜靜從國小一年級開始就向阿溫妻子學舞，雙方雖然名義上是經紀人與練習生的關係，但實質上就如同她的長輩一般，靜靜何必要冒著清譽受損，甚至陪葬未來演藝之路的風險來誣陷阿溫。

台中地方法院最後依強制猥褻罪，將阿溫判處有期徒刑1年；案經上訴，台中高分院認為，阿溫犯後未能勇於面對過錯，至今都沒有跟靜靜達成和解，或以其他方式彌補對方，決定將他的上訴駁回，維持原判。全案仍可上訴。

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