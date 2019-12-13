補班日有3天！2020年「懶人版」6大連假攻略...彈性放假一次看懂

記者周亭瑋／綜合報導

剩不到1個月時間，全新的一年即將到來！2020年（民國109年）總放假天數為115日，而上班族最關心的連續假期共有6個，當然除了規劃長假出遊，補班日也別忘啦！

▲補班日要注意了。（圖／記者周亭瑋製圖）

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▲示意圖，與本文無關。（圖／旅遊小編Kiya的玩樂日常臉書專頁提供）

從攻略表中可見，共有3個連假是要補班的，首先是「農曆春節」，由於1月23日小年夜彈性放假，所以2月15日須補班；再來是「端午連假」，6月26日彈性放假，而補班則會提前到6月20日；最後是「中秋連假」，在10月2日彈性放假前，要在9月26日先補班喔。

▲2020休假日曆。（圖／翻攝自行政院人事行政總處、記者製圖）

【連假攻略】

●元旦請2天，放5天

請1月2、3日，從1日休到5日

●春節連假

（A）請3天，放12天

請1月20、21、22日，從18日休到29日

（B）請2天，放11天

請1月30、31日，從1月23日休到2月2日

●清明連假請3天，放9天

請3月30、31日、4月1日，從3月28日休到4月5日

●端午連假請3天，放8天

請6月22、23、24日，從6月21日休到28日

●中秋連假請3天，放8天

請9月28、29、30日，從9月27休到10月4日

●國慶連假請4天，放11天

請10月5、6、7、8日，從10月1日休到11日

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▼示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）