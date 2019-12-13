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搭長途客運…大嬸一路大聲講電話！她請來壞女人「2次溫柔警告」成功靜音

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原PO請出「壞女人」讓講電話大嬸安靜。（圖／（左）pakutaso、（右）翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

搭火車或客運的時候，最怕遇到其他乘客吵鬧打擾休息。一名女網友日前搭長途客運，就遇到大嬸乘客一路大聲講電話、狂call講個不停，每通電話開頭還會用「阿彌陀佛」當成問候語。於是原PO突發奇想，請出Google小姐當壞人，讓網友笑噴，「好想在現場聽聽看喔」、「你壞壞，但是我喜歡。」

「你們也讓Google小姐當過壞人嗎？」這位女網友在臉書《爆怨公社》貼文，文中表示，大眾運輸上幾乎都貼有提醒「音量不要影響其他乘客」的標示，但總是有乘客不尊重他人，「大嬸一直在長途客運大聲講電話，一直狂call講不停，每通電話開頭都會說阿彌陀佛。」

請繼續往下閱讀...

因為大聲講電話已經打擾到其他乘客，原PO又不知道該如何開口講這件事情，於是就在翻譯打下「阿彌陀佛 妳講話聲量已影響他人」，接著請出Google小姐，「我請Google小姐要照辦，我聽到車上有幾個憋笑。當面提醒，我怕她腦羞跟我吵架，真心覺得Google小姐功德無量。」

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▲▼少女，滑手機。（圖／翻攝pakutaso）

▲原PO用Google翻譯發聲。（示意圖／pakutaso）

看到貼文後，就有人好奇問「我想知道，最後她真的有降低音量嗎？」原PO則回應「音量無法降低，但之後接一通電話安靜到現在」、「手機開到最大聲，第一次沒效，持續在講還換通話人，Google小姐講兩次才有效」，代表Google小姐的提醒是有用的。

其他人就紛紛笑噴，「學到一招了XD」、「阿咪豆腐」、「這招真的好厲害好好笑哈哈哈哈哈」、「好想在現場聽聽看喔」、「反正估狗小姐不用怕人堵家門」、「好厲害……害我好想打看看她怎麼說」、「雖然沒什麼在搭公眾交通工具，但這招太高明了，學起來」、「我沒有辦法憋笑，我肯定是笑最大聲的。」

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關鍵字：

長途客運講電話google翻譯爆怨公社

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