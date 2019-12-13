「未關門就開動」婦人摔出車外摔斷手　粗心公車司機起訴

▲桃園客運葉姓司機去年11月在中壢區載客時，蔡姓婦人上車準備刷卡，葉疏忽未關車門即啟動，導致蔡婦摔出車外左手骨折。（資料照／東森新聞雲）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園客運葉姓司機去年11月間在中壢區載客，其中蔡姓婦人上車準備刷卡時，葉疑疏忽未關車門下立即啟動，導致蔡婦重心不穩摔倒跌出車外還摔斷左手橈骨，事後蔡婦提告葉涉嫌過失傷害；檢方偵訊時，葉坦承疏忽未注意車門未關導致蔡婦摔傷，檢方13日偵結依過失傷害罪嫌將葉提起公訴。

檢警調查，51歲的葉姓男子擔任桃園客運司機，去年11月10日上午8時30分許，他駕駛客運從中壢區龍東路準備前往市區，蔡姓婦人上車準備刷卡之際，葉未注意車門未關卻突然啟動，蔡婦重心不穩摔倒還跌出車外，葉趕緊停車下車察看。

摔倒的蔡婦喊痛送醫急救後發現左手遠端橈骨骨折，葉姓司機雖然猛賠不是，但蔡婦事後仍控告葉姓司機涉嫌業務過失傷害。

檢警偵訊時，葉坦承未注意關門就啟動，發現蔡婦摔出車外，同車另名乘客作證指出，當時她站在車廂前靠刷卡機旁，蔡婦上車後翻包包找票卡，但司機還沒等關門就突然啟動，當時車子曾經停頓一下，她自己也摔倒車上，起身後就看到蔡婦跌出車外。

檢方認為，葉姓司機未注意乘客就坐貿然起步，導致乘客摔傷骨折，葉姓司機過失傷害犯行明確，偵結依過失傷害罪嫌將葉提起公訴。

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