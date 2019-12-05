她走過馬路被車撞傷還遭起訴！檢曝關鍵原因...強闖「禁止穿越分向道」

▲桃園市宋姓女子今年3月晚間跨越中壢區車站前道路，遭邱姓騎士撞上，邱倒地受傷，宋女因穿越禁止跨越分向線遭起訴。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市宋姓女子今年3月底深夜從中壢車站前穿越道路至對向，走到一半被急馳而來機車撞上，2人都倒地受傷，雙方互提過失傷害告訴，警方處理時查出宋女在禁止分向線道跨越已明顯觸法，宋女也坦承因天雨未注意跨越，檢方5日偵結將宋女依過失傷害罪嫌聲請簡易判決處刑。

檢警調查，31歲的宋姓女子今年3月29日晚間10時許，徒步經過中壢區中和路穿越道路至對向時，被急馳而來的機車撞上，邱姓騎士與宋女雙雙倒地受傷，警方趕來處理時，察覺該路段係劃有分向限制路段，禁止行人跨越，宋女坦承穿越道路，但雙方都受傷仍互提傷害告訴。

宋女在偵訊時坦承跨越禁止穿越道路，但辯稱自己也受傷，邱姓騎士則指控宋女在禁止行人穿越路段跨越，已明顯觸法，導致摔車與右腳挫傷，並提出醫院驗傷診斷報告與傷勢照片，證明自己並無過錯，警方則提供現場監視畫面與交通事故圖與調查報告佐證。

檢方認為，宋女跨越禁止行人穿越道路肇事，犯行明確，宋女所提邱姓騎士過失傷害罪嫌則予以不起訴處分，針對宋女部分偵結依過失傷害聲請簡易判決處刑。

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