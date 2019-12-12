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警犬手術完情緒不穩咬傷人！寵物店老闆右臂「蜂窩性組織炎」…怒告飼主

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▲▼狗,土狗。（圖／記者徐愷昕攝）

▲慈慈（化名）將愛犬送至寵物生活館委託劉女照顧，不料愛犬竟將劉女咬傷，她因此被告上法院。（示意圖，與本案無關／記者徐愷昕攝）

記者徐愷昕／台中報導

慈慈（化名）將愛犬貴賓狗及土狗「哈比」委託經營寵物美容的劉姓女子照顧，沒想到慈慈明知哈比為大型警犬生性凶猛，且近期剛動完手術情緒仍在不穩中，竟疏忽未幫牠戴上頭套、嘴套等保護措施，導致劉女伸手要牽住哈比時遭到攻擊，右手臂受蜂窩性組織炎傷害感染。法院審理完依過失傷害罪判慈慈拘役20日，得易科罰金2萬元。仍可上訴。

▲▼緝毒犬,警犬隊,警犬,狗,安檢,反恐維安,NTPD K-9 Unit。（圖／記者李毓康攝）

▲慈慈明明知警犬哈比近期剛動完手術，情緒容易焦慮，卻疏忽沒給牠戴上護具，導致劉女遭咬傷。（示意圖，與本案無關／記者李毓康攝）

據判決，劉女在台中市區經營一寵物生活館，裡頭提供寵物美容、寄養等服務。慈慈事先在Line上與劉女談好價格後，2018年9月21日上午9時40分許將2隻愛犬依約帶至店內寄宿。不料，慈慈明明知道警犬哈比近期剛動完手術，情緒容易焦慮，出入公共空間應使用防護措施，卻疏忽忘了給哈比戴上頭套、嘴套等護具，還逕自將牠抱出車外放在地上，導致劉女伸手要牽住哈比時遭咬傷，右手臂因此受蜂窩性組織炎感染。

法院審理時，慈慈否認過失，她表示事前有先在Line上與劉女談妥價錢，讓劉女判斷是否要收哈比，後來劉女提高價格才願意照顧，可見依照劉女的專業判斷，她是願意承受麻煩跟風險的。慈慈又坦言，她且進到店裡時，有再三跟劉女說明哈比狀況跟注意事項，但劉女卻沒有照標準流程，她才剛將哈比抱下車，劉女就急伸手進入哈比的領域，事發當下一切都太突然，根本猝不及防。

法官認為，劉女事先確實知情哈比動完手術容易受驚嚇的事，但她卻在哈比未戴護具前就伸手欲靠近，這件事劉女本身也有過失，不過因刑法上的過失意指，「只要有危害發生，與行為人過失具有相當因果關係，就能成立」，所以縱使劉女有過失，這個情況仍可以判定是慈慈過失行為所造成的，她不能就此免罪責。

台中地院審酌，因慈慈未善盡主人責任，讓劉女不慎被咬傷需承受身體及精神痛苦，又她犯後否認犯行，至今仍尚未與劉女和解，最終判慈慈拘役20日，得易科罰金2萬元。仍可上訴。

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