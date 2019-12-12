▲ 來新北汐止買菜逛夜市，用台灣Pay支付享最高300元回饋金。（圖／新北市市場處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市汐止區秀豐公有零售市場及汐止區觀光夜市與「台灣Pay」合作，即日起至12月31日止，凡於指定攤位使用台灣Pay掃碼支付，單筆消費滿百就送30元回饋金，限量5300份，額滿為止。

新北市市場處表示，此次活動共有125個攤商加入，只要透過「行動銀行APP」或「台灣行動支付APP」使用台灣Pay，以QRcode掃碼消費，單筆滿百就送30元回饋金，每一帳號最高享300元回饋，限量5300份（30元為1份）額滿為止。

▲ 凡於指定攤位使用台灣Pay掃碼支付，單筆消費滿百就送30元回饋金。

汐止秀豐市場自治會長施秀錦表示，秀豐市場為黃昏市場，就在汐止車站旁邊，不少上班族下班後，都會先到這邊買菜帶回家。市場除了先前導入歐付寶外，這次再增加台灣pay，期望導入多元支付，可以讓顧客更方便，也希望透過這次活動，把好康回饋給消費者。

汐止觀光夜市自治會長陳秀琴也提到，夜市美食是許多人共同記憶所在，不論是下班後到夜市買晚餐，或是週末時段全家一同到夜市遊玩。夜市客群以年輕人居多，希望透過這次導入台灣pay，跟上年輕人付費習慣的改變，歡迎大家一起來吃美食、拿優惠。

市場處說明，市府持續輔導市場攤商導入多元支付服務，截至2019年11月底，已有超過500攤提供電子支付服務，近日更啟動獎勵機制，凡單月使用電子支付交易金額達5000元之攤商，給予獎勵金鼓勵。更多資訊及額滿訊息可上「農金資訊官網」https://tinyurl.com/rp32yhb、「台灣Pay官網」https://tinyurl.com/qqlbqrd或「來新北逛菜市」臉書粉絲團查詢。

「時間對我們來說完全沒用！」