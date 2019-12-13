快訊／工黨大選慘敗　黨魁柯賓「不帶領下屆大選」：今晚結果令人失望

▲工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

英國大選出口民調顯示，保守黨獲得壓倒性勝利。對此，工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）稍早表示，英國脫歐引發兩極化的爭辯，「對工黨來說，這是個『令人失望的夜晚』」，他未來不會再帶領工黨拚大選，但仍會持續擔任北伊斯靈頓（Islington North）選區的議員。

工黨在此次大選中慘敗，工黨籍候選人斯內爾（Gareth Snell）於13日表示，如果結果與預測相符，領袖柯賓（Jeremy Corbyn）必須為此請辭負責。

不過，目前柯賓已排除請辭下台可能，會持續反思擔起責任，「我將和黨內人士進行討論，回顧反思此次的大選以及工黨未來即將採取的政策。」