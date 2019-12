快訊／工黨大選慘敗　黨魁柯賓「不帶領下屆大選」：今晚結果令人失望

▲工黨黨魁柯賓(Jeremy Corbyn)。(圖/路透)

英國大選出口民調顯示,保守黨獲得壓倒性勝利。對此,工黨黨魁柯賓(Jeremy Corbyn)稍早表示,英國脫歐引發兩極化的爭辯,「對工黨來說,這是個『令人失望的夜晚』」,他未來不會再帶領工黨拚大選,但仍會持續擔任北伊斯靈頓(Islington North)選區的議員。

工黨在此次大選中慘敗,工黨籍候選人斯內爾(Gareth Snell)於13日表示,如果結果與預測相符,領袖柯賓(Jeremy Corbyn)必須為此請辭負責。

不過,目前柯賓已排除請辭下台可能,會持續反思擔起責任,「我將和黨內人士進行討論,回顧反思此次的大選以及工黨未來即將採取的政策。」

