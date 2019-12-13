更新／英大選結果出爐！保守黨得359席確定過半　工黨僅得202席

▲首相強生稍早帶著愛犬前往投票站。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

英國當地時間13日凌晨6點左右，下議會大選結果出爐，原先執政的保守黨已確定獲得至少326席，超過半數，反對黨工黨目前僅獲得202席。由於保守黨取得過半的多數席次，強生（Boris Johnson）可繼續保有首相之位，外界也預期可以在明年1月31日前完成脫歐。

英國下議院共650席，任一政黨須至少取得半數席位，即326席，才能成為多數。當地時間12日晚間10點多公布的出口民調顯示，保守黨獲得368席，超過半數，反對黨工黨獲得191席。

強生稍早也在推特發文，對選民、志工及候選人表示感謝。

另外，工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）稍早表示，英國脫歐引發兩極化的爭辯，「對工黨來說，這是個『令人失望的夜晚』」，他未來不會再帶領工黨拚大選，但仍會持續擔任北伊斯靈頓（Islington North）選區的議員。工黨籍候選人斯內爾（Gareth Snell）則表示，如果結果與預測相符，柯賓必須為此請辭負責。

英國《Sky News》的選舉分析員泰瑞莎爾（Michael Thrasher）指出，出口民調對於工黨來說是「驚人的結果」，在計算的過程中，保守黨一直保持領先狀態，「對強生來說，這真是一個非常棒的大勝利，但對工黨來說就很可怕了，可能是二次大戰以來在任何總選舉中最差的表現，柯賓也可能是有史以來最差的黨魁之一」。

這已經是英國人民在5年內參與的第3次選舉，也是自1923年以來，第一次在12月舉行大選。投票日當天，英國各地幾乎都在下雨，氣溫約在5度到9度之間，但因脫歐僵局持續，人民仍在寒風中積極表達意見。

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