遠航停業當兒戲！學者怒轟：張綱維沒有肩膀、沒把消費者放在心上

▲針對停業一事，遠航董事長張綱維於總公司召開記者會 。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

遠東航空昨日宣布停業，上千名旅客受影響，甚至有人因為無法退票氣到昏倒，遠航董事長張綱維今日卻出面表示是「烏龍一場」，強調沒有要資遣關閉。對此，學者重砲怒轟張綱維「沒有肩膀」，直說「他根本沒把消費者放在心上」，住在金門的民眾則說「真的不敢再搭」。

遠東航空昨日系統維修，下午副總黃育祺召開記者會，宣布遠航全面暫停營業，神隱一天的董事長張綱維今日卻出面「闢謠」，強調是「烏龍一場」，昨天只是心情不好才會沒接電話，從沒打算收掉遠航，且昨日發出遺書後，已有3組投資人前來接洽，預計2週內會有10億資金陸續到位。

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▲針對停業一事，遠航董事長張綱維於總公司召開記者會 。（圖／記者李毓康攝）

成大交通管理學系教授戴佐敏痛批「張綱維沒有肩膀」，她表示，張身為一個公司領導人，怎麼會讓這種嚴重、誇張的事情發生？痛批張「根本沒有把消費者放在心裡」，而是把所有難題丟給社會大眾、消費者、政府。

戴佐敏說，張綱維兩週前就失聯，如果他昨天出面澄清，外界可能還會感受到他盡力奔走處理的決心，然而張卻選擇昨天傳遺書、今天說是烏龍，還推給公司主管「危機處理不當」，完全無法讓人同情，只覺得他沒有肩膀，如果有問題就該先講，如向民航局請求協助，怎麼會是躲起來？

一名家住金門的李小姐表示，對於張綱維的行為非常傻眼，完全無法再度信賴遠航這家公司，自己未來不會再搭乘，也會勸說家中長輩選擇其他航空公司。另外還有許多網友表示，昨天跑去退票，改買其他家航空公司，也為此支付手續費，如今卻又說可能復飛，白花的手續費也只能自認倒楣。