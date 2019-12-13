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龜速路隊長惹人厭！他國道「開69公里」慘吃罰單　內中外各線最低時速曝

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▲▼國道一號,國一,中山高,高速公路,交通（圖／記者季相儒攝）

▲民眾中線行駛時速69公里「龜速」被罰怒提告，結果仍敗訴吃罰單。（圖／記者季相儒攝）

記者趙蔡州／綜合報導

國道開車超速要罰，其實龜速也會吃罰單。新北市交通事件裁決處日前就公布107年至今年10月間，慢速車占用車道經舉發開罰的案件數量。其中有一件案例，駕駛在中線車道以時速69公里行駛，結果被員警舉發開罰，儘管駕駛不滿提出行政訴訟，但仍被法院以時速低於80公里，違規事實明確判決敗訴。

新北市交通事件裁決處處長李忠台表示，高速公路龜速車罰單依內側車道、中線車道、外側車道區分3種。內側定義為超車專用道，規定需以最高限速行駛；中線車道則不得低於80公里；外側車道則以最低速限60公里為裁罰標準，違者都將依道路交通管理處罰條例處罰3000到6000元。

請繼續往下閱讀...

▲▼國道龜速車也要吃罰單 占用中線車道罰單比超速貴。（圖／新北市交通事件裁決處）

▲高速公路內線、中線及外線都有規定的最低時速限制。（圖／新北市交通事件裁決處）

李忠台指出，依中山高苗栗路段為例，該路段最高速限為100公里，所以駕駛行駛內側車道的時速不得低於100公里，中線車道及外側車道則是按照規定辦理。

新北市交通事件裁決處舉例，有一名轎車駕駛日前就以時速69公里行駛於國道中線車道而遭警方舉發，對方認為行車時速低於80公里都要處罰，已經是「公權力使用過當」而提起行政訴訟。但法院勘驗違規影片後認為，駕駛在未塞車情況下行駛在中線，時速低於80公里違規事實明確，因此判決駕駛敗訴。

新北市交通事件裁決處統計，107年至今年10月慢速車占用車道，計有118件，雖然被舉發件數不多，但慢速車輛行駛內側或中線車道易造成車輛壅塞，請駕駛人確實遵守車道行駛速度的規定。

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