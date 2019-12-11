雲林新測速王　西濱61線定點3個月內開出近萬張罰單

▲雲林縣今年9月起陸續新設定點測速照相，斗六市明德北路與育英北街路口定點測速照相啟用，11月至今已開出逾400張罰單。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
記者蔡佩旻／雲林報導
雲林縣2019年9月起陸續新設定點測速照相器，包括台61線、崙背鄉156縣道、斗六明德北路、台19線等5處，其中台61線快速道路雙向兩處自9月起已開出近萬張罰單，成為雲林新測速王，另斗六市明德北路與育英北街路口，今年至今已發生多起車禍事故其中造成2死，除完成測速照相設置並擺放"警察"人形立牌站崗。
雲林縣警察局交通隊組長廖添寶指出，台61線是南北向快速公路，2019年起至9月台61線雲林縣轄內發生29件交通事故，造成一人死亡，9月於雙向都增設定點測速照相後，速限90公里至今已開出9900多張超速罰單，速度最快超過150公里，目前這兩處測速照相平均每天開出的罰單為全縣第一、二名。
▲雲林縣今年9月起陸續新設定點測速照相，斗六市明德北路與育英北街路口，更架設警察人形立牌，提醒民眾依速限行駛。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
雲林縣警察局交通隊長曾智揚表示，斗六市明德北路與育英北街路口今年初至今發生20多起車禍事故，造成2人死亡，經過多次會勘後，11月定點測速照相啟用，並架設警察人形立牌，提醒用路人注意交通安全，11月至今已開出逾400張罰單。
廖添寶強調，定點測速照相器裝設路段如無分隔島，均為雙向取締，另，目前全縣共有56處定點測速照相，將於台61線西濱快速道路新設一處區間測速，相關資訊公布在縣警局官網，廖添寶說，取締違規是為確保用路人安全，提醒駕駛應依速限行駛，保障自己與他人生命安全。
▲雲林縣今年9月起陸續新設定點測速照相，斗六市明德北路與育英北街路口，11月定點測速照相啟用，並架設警察人形立牌，11月至今已開出逾400張罰單。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
▲雲林縣交通隊將於台61線西濱快速道路新設區間測速，相關資訊公布在縣警局官網。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
【其他新聞】