我在東森購物找到人生新舞　東森購物法務部協理陳盈君

「I admit I don't know shit about shit...,but I know the difference between right and wrong!」2000年美國好萊塢所上映的《永不妥協》,是我成為法律人之路的啟蒙電影。故事內容改編自真實故事,茱莉亞•羅伯茲在劇中飾演一個中年婦女,文化水準不高,卻憑藉著自己的公平信念,打贏一個巨額賠償的污染官司。女主角能夠體會那些原告的處境和心情,儘管一開始困難重重,但最終還是取得所有人的信任。當時看完深受感動,也在我心中種下立志要成為一名法律人的種子。

與東森結緣

我在2009 年取得律師資格後,一如大多數的法律工作者一樣,為了實現心中的公平、正義,我成了每天往返在律師事務所、法院、看守所(監獄)與家,四地之間的訴訟律師。然而擔任多年的訴訟代理人、辯護人,也讓我看透了人世間的悲歡離合、人性的醜陋邪惡,以及身不由己的無奈。那時常常在夜深人靜時思索,為何我案子裡的當事人,在當下的時空背景,不能換個方式做?難道法律人存在的意義,只能處理事後的亡羊補牢,而不能站在第一線面對風險、解決問題、阻止危險的發生?訴訟律師的盲點,往往看到的事實都是單方面的,為了更貼近產業,更進一步了解企業,我決定轉換跑道到企業內磨練,擔任企業法務(in-house counsel)。雖然當時科技界頻頻招手,但喜歡挑戰新鮮事物、接觸人群的我,決定選擇到變化快速的實體零售量販業。這一做就是五年,也就此深深愛上了零售業。在零售產業中,我接觸到各式各樣有趣的人、事、物,也有幸在零售產業中找到法律人的定位,在多如牛毛的零售相關法規中,提供及時、正確的法律意見,在第一時間解決問題,阻止更大的企業風險。





與東森結緣是在2017年。當時實體零售量販產業受到快速崛起的電商虛擬通路大軍壓境,面臨經營上的巨大挑戰,讓我也燃起轉換跑道,深入虛擬通路一探究竟的想法。因緣際會下,與王總裁見面,受到很大的鼓舞。總裁與我分享他對未來的展望和願景,他更告訴我,他很願意給年輕人機會,只要有能力、肯努力,即使年輕,他都會不吝給予更多的表現機會和掌聲。當下令我感動不已,決定追隨眼前這位野心勃勃,比年輕人更有衝勁、更有抱負的企業領袖。

融入東森大家庭

進入東森之前,曾聽聞東森有幾大巨頭,對於新進同仁,尤其是年輕一輩,特別的融入不易的傳言。然而真正進入東森之後,才明白傳言果然只是不實的謠言。我在東森受到很多前輩的照顧,並且總是不吝分享、傳授工作上的經驗,讓我獲益匪淺。尤其特別感謝俊元營運長在工作上給予的協助,他總在我需要的時候,及時伸出援手,給予最實際、最有用的提點,並且大方地分享在集團內應該注意的細節,讓我得以在最短時間融入東森這個大家庭。對於我專業上的意見,俊元營運長也總是予我以最大的支持,其餘則給我很大的自由發揮空間,從不過度的干涉或多餘的事後評論。此外,也特別感謝鴻珷執行長總是溫暖的分享他的業務領導經驗,以及精采的人生閱歷。在他身上,我看見耿直、堅強又剛毅的靈魂,對我的人生觀有很大的啟發。這些課堂上學不到的領導典範,總讓我收穫滿滿、心生感激。





就像王總裁說的,東森的文化,是將所有員工分成三種不同類型:其一是年長資深的「元老級領導」,運用並傳授累積多年的經驗智慧,引領公司前往正確的道路;中生代則是「壯年級領導」,貢獻他們的能力與精力,統籌各項交辦的指令;「年輕世代領導」則是以活潑的創意和旺盛的企圖心,接受上級的經驗傳承,並執行任務。這三種不同的員工組成,彼此合作無間、相輔相成,每個人都是東森大家庭中,溫暖而不可或缺的重要成員。

一生受用的 on job training

曾經有人問我,外面的律師機會很多,為何認為企業內需要有一個專職的律師或法務長的角色?我認為,一個好的企業法務在專業的法律知識和法學素養外,必須能夠充分了解公司的業務,同時還要具備良好的管理及溝通能力。在大企業中,進行跨部門之間的溝通協調尤其重要,必須要把複雜的法律用語,以大家都聽得懂的語言讓人理解,而且還能取得內部信任,讓其他部門願意聽取專業意見。簡單的說,「就是EQ要強」。企業法務的工作,絕不是學校畢業剛取得專業律師執照就能勝任,企業律師的工作跟醫生一樣,需要on job training,必須從實務中學習才能有所得。





公司的專業經理人通常是「在商言商」,律師則是「在法言法」;但是擔任企業法務律師時,面對公司經理人,往往需要變通為「在商言法」,甚至是「在法言商」。王總裁也常常勉勵我們:「法律人不要只停留在法律的文字面上,而要走到法律的實務層面上,面對問題之後積極的解決問題。」王總裁的指導,對我來說很受用,具有很大的啟發意義。