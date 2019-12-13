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我在東森購物找到人生新舞　東森購物法務部協理陳盈君

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▲▼東森登峰雲東森購物2(圖／ETtoday)

「I admit I don't know shit about shit...，but I know the difference between right and wrong！」2000年美國好萊塢所上映的《永不妥協》，是我成為法律人之路的啟蒙電影。故事內容改編自真實故事，茱莉亞•羅伯茲在劇中飾演一個中年婦女，文化水準不高，卻憑藉著自己的公平信念，打贏一個巨額賠償的污染官司。女主角能夠體會那些原告的處境和心情，儘管一開始困難重重，但最終還是取得所有人的信任。當時看完深受感動，也在我心中種下立志要成為一名法律人的種子。

與東森結緣

我在2009 年取得律師資格後，一如大多數的法律工作者一樣，為了實現心中的公平、正義，我成了每天往返在律師事務所、法院、看守所(監獄)與家，四地之間的訴訟律師。然而擔任多年的訴訟代理人、辯護人，也讓我看透了人世間的悲歡離合、人性的醜陋邪惡，以及身不由己的無奈。那時常常在夜深人靜時思索，為何我案子裡的當事人，在當下的時空背景，不能換個方式做？難道法律人存在的意義，只能處理事後的亡羊補牢，而不能站在第一線面對風險、解決問題、阻止危險的發生？訴訟律師的盲點，往往看到的事實都是單方面的，為了更貼近產業，更進一步了解企業，我決定轉換跑道到企業內磨練，擔任企業法務(in-house counsel)。雖然當時科技界頻頻招手，但喜歡挑戰新鮮事物、接觸人群的我，決定選擇到變化快速的實體零售量販業。這一做就是五年，也就此深深愛上了零售業。在零售產業中，我接觸到各式各樣有趣的人、事、物，也有幸在零售產業中找到法律人的定位，在多如牛毛的零售相關法規中，提供及時、正確的法律意見，在第一時間解決問題，阻止更大的企業風險。

▲▼東森登峰雲東森購物2(圖／ETtoday)

與東森結緣是在2017年。當時實體零售量販產業受到快速崛起的電商虛擬通路大軍壓境，面臨經營上的巨大挑戰，讓我也燃起轉換跑道，深入虛擬通路一探究竟的想法。因緣際會下，與王總裁見面，受到很大的鼓舞。總裁與我分享他對未來的展望和願景，他更告訴我,他很願意給年輕人機會，只要有能力、肯努力，即使年輕，他都會不吝給予更多的表現機會和掌聲。當下令我感動不已，決定追隨眼前這位野心勃勃，比年輕人更有衝勁、更有抱負的企業領袖。

融入東森大家庭

請繼續往下閱讀...

進入東森之前，曾聽聞東森有幾大巨頭，對於新進同仁，尤其是年輕一輩，特別的融入不易的傳言。然而真正進入東森之後，才明白傳言果然只是不實的謠言。我在東森受到很多前輩的照顧，並且總是不吝分享、傳授工作上的經驗，讓我獲益匪淺。尤其特別感謝俊元營運長在工作上給予的協助，他總在我需要的時候，及時伸出援手，給予最實際、最有用的提點，並且大方地分享在集團內應該注意的細節，讓我得以在最短時間融入東森這個大家庭。對於我專業上的意見，俊元營運長也總是予我以最大的支持，其餘則給我很大的自由發揮空間，從不過度的干涉或多餘的事後評論。此外，也特別感謝鴻珷執行長總是溫暖的分享他的業務領導經驗，以及精采的人生閱歷。在他身上，我看見耿直、堅強又剛毅的靈魂，對我的人生觀有很大的啟發。這些課堂上學不到的領導典範，總讓我收穫滿滿、心生感激。

▲▼東森登峰雲東森購物2(圖／ETtoday)

就像王總裁說的，東森的文化，是將所有員工分成三種不同類型：其一是年長資深的「元老級領導」，運用並傳授累積多年的經驗智慧，引領公司前往正確的道路；中生代則是「壯年級領導」，貢獻他們的能力與精力，統籌各項交辦的指令；「年輕世代領導」則是以活潑的創意和旺盛的企圖心，接受上級的經驗傳承，並執行任務。這三種不同的員工組成,彼此合作無間、相輔相成,每個人都是東森大家庭中，溫暖而不可或缺的重要成員。

一生受用的 on job training

曾經有人問我,外面的律師機會很多，為何認為企業內需要有一個專職的律師或法務長的角色？我認為，一個好的企業法務在專業的法律知識和法學素養外，必須能夠充分了解公司的業務，同時還要具備良好的管理及溝通能力。在大企業中，進行跨部門之間的溝通協調尤其重要，必須要把複雜的法律用語，以大家都聽得懂的語言讓人理解，而且還能取得內部信任，讓其他部門願意聽取專業意見。簡單的說,「就是EQ要強」。企業法務的工作，絕不是學校畢業剛取得專業律師執照就能勝任，企業律師的工作跟醫生一樣，需要on job training，必須從實務中學習才能有所得。

▲▼東森登峰雲東森購物2(圖／ETtoday)

公司的專業經理人通常是「在商言商」，律師則是「在法言法」；但是擔任企業法務律師時，面對公司經理人，往往需要變通為「在商言法」，甚至是「在法言商」。王總裁也常常勉勵我們：「法律人不要只停留在法律的文字面上，而要走到法律的實務層面上，面對問題之後積極的解決問題。」王總裁的指導，對我來說很受用，具有很大的啟發意義。

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