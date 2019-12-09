我在東森購物找到未來　東森購物電話行銷專員黃安雪





2019年2月15日，東森購物績優人員表揚大會，對我來說是個難忘的一天！

當我站在橡皮艇上，由蛙人護送進場，在全場800多位電銷同仁熱烈的掌聲中，從總裁手上接過年度第一名榮耀奬座的那一刻，總裁雖然只是拍拍我的肩，輕輕的一句：「你真的很棒！」我的內心卻感動莫名、眼眶泛淚！因為總裁還記得、也知道我走來這一路，是多麼的不容易。

在來東森購物任職之前，原本我是一位網拍韓貨賣家。雖然經營近10年，但收入非常不穩定。因為常常要到韓國批貨，來回機票、食宿等費用所費不貲，即使有些微存款也不敢亂花。慢慢的，加入網拍的競爭對手越來越多，我的業績不斷下滑，當我下定決心結束網拍事業時，已經累積數十萬元的負債！或許在別人眼裡可能不算什麼，但我心裡承受的壓力卻如千斤重。





加入東森購物電話行銷 從谷底翻身

2014年是我人生最谷底的一年。生意失敗、婚姻觸礁，我常常一個人暗夜哭泣，不斷地問自己到底做錯什麼？那陣子的我，情緒非常負面、脾氣也很暴躁！在經過一段黑暗時期後，我告訴自己，現實仍舊要面對；於是上網找工作，剛好看到人力銀行的徵才廣告，決定讓自己從零開始。於是,2014年8月我加入了東森購物電話行銷的行列。

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新人時期的我，遇到重重挑戰。除了經濟壓力，前段婚姻扶養權的官司，也造成極大的心理壓力。所幸有處長和組長們的教導與陪伴，加上東森擁有優質的會員名單，不像保險、車貸業的電話行銷，快速拒絕的機率非常高，讓我重拾勇氣與信心。我每天電話拜訪客戶至少5個小時，不放棄任何一次服務與銷售的機會。藉著對客戶真誠的關懷與貼心的售後服務，慢慢的我的收入越來越高，不到一年時間，我還清了所有的負債，存款也開始增加。我深信，只要在東森購物持續努力下去，我可以幫助自己圓夢，也可以給予家人更多。

比別人多一點執著 你就會創造奇蹟

銷售的過程總會面臨到困難，我也不例外！過程中，除了不斷加強自己的銷售專業，新商品上架前，我一定會先在家裡收集各方面的資料，並整理成自己可用的知識。對我來說，這才是對會員負責任的態度。而在急於追求業績的同時，難免心理稍有不安、語氣稍嫌急促，讓我的服務不夠周到；很高興這時除了處長與組長的協助關照，身旁還有一群像家人般的神隊友，我們一起哭一起笑，或分享什麼新的商品，或聊聊八卦宣洩情緒，讓心情轉換後再上線。

我深信「比別人多一點努力，就比別人多一點成績」、「比別人多一點執著，你就會創造奇蹟」。秉持著這份信念，我在 2017、2018連續兩年全國業績Top 1， 2018年月月毛利額破百萬、OB淨件數2858件、OB目標月月達成200%以上。這份成績、這份紀錄，也時時鞭策著我繼續前進。





我們的大家長是溫暖又霸氣的暖男

我覺得總裁是個很溫暖又霸氣的暖男。每次餐會，總裁總會對我們噓寒問暖，傾聽員工的需求，並且想方設法減輕我們的壓力。有一次只是順口跟總裁提起工作環境少了些可以紓壓的空間，總裁就立即在員工各個上班據點，著手增設單人KTV、射飛鏢機、按摩椅、跑步機等設施，為的就是想讓同仁能在快樂的環境中工作。有時候望著總裁厚實的背膀，常會想這雙肩膀承載著多少家庭的生計與壓力，但總裁卻只說，這是他的承諾與責任。

我非常感謝總裁能提供這麼好的環境和平台，讓一個背著負債、失去希望的我，在東森找到未來。東森購物就是一個家，一個總裁為我們撐起的一個堅固且溫暖的家。如果你還在尋找一份可以挑戰自己、改變未來、收入豐實的工作，歡迎來東森購物電話行銷，我們一起成為一家人。



