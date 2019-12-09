幸福企業就在東森　東森購物專案規劃處副理羅芝琳





2007年，大學剛畢業的我，懷抱著對零售業的熱情，加入了東森大家庭。報到前，在電視上看見力霸案炒得沸沸揚揚，還懵懂未知這對集團造成的衝擊將有多大。歷經10個月的震撼教育，從東森購物到東森百貨，從企劃到行銷到會計，幾乎把我大學四年所學，全數搬進了實戰場上。所幸在當時的主管王甯經理手把手的帶領下，讓我這個菜鳥練就了許多職場基本功。

2008年，隨著東森購物易主，我也離開了集團，在科技業累積了7 年行政及專案管理的經驗。2015年，在昔日主管的邀請下，我決定再給自己一次重燃熱情的機會，再次回到東森購物效力。

重返東森 面對全新挑戰

重返東森面對的是全新的挑戰。我必須迅速掌握產業know-how、熟悉公司發展方向及戰略。幸運的是，我身處的經營管理部如同公司的大腦中樞，有非常多參與公司重要專案的機會。透過國內外市場情報的蒐集彙整、內部報表的研讀分析，我也充分利用下班時間，進修精進自己的英語及財報分析能力。非常感謝部門主管與工作夥伴毫不藏私地傳授專業知識、分享工作經驗，並在我偶然出錯或工作爆量時，給予最強而有力的支援。





2016年，電視購物面臨同業及網購業者的激烈競爭，公司積極汲取國外電視購物的成功經驗。我們邀請美國QVC的高階退休主管來台，與各業務單位進行為期一周的交流訪談，並以外部專家的角度提供營運建議。同年，我們也與韓國現代購物展開密切的交流合作，從高階主管互訪，分享台韓電視購物營運經驗，更進一步導入韓國電視購物原裝商品跨海來台販售。我雖然不是商品專家，但在協助電視商品部建立海外買斷商品採購流程中，有幸嘗到銷售達標的成就感。雖然我不會說韓文，仍能運用英文與韓國合作夥伴進行商務談判，全力捍衛公司權益。

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美好人生盡在東森

東森職涯中，這些難能可貴的經驗，要特別感謝總裁的創新領導，以及整個集團上下一心、整合資源共同為一個目標奮戰不懈。也非常感謝集團資深長官總不吝惜提拔後輩，給予年輕人寬闊的舞台發揮所長，讓我們更有自信地面對每一個挑戰。

加入集團四年，從黃金單身女成為新嫁娘，現在更將晉升為新手媽媽。集團提供完善的福利與保障，陪伴我經歷了如此美好的人生轉變。未來或許還有許多考驗， 但我深信東森這個幸福企業，還會不斷地升級再進化，為更多更多的消費者帶來更理想的生活方式。期許自己也能堅持初衷，努力不懈，與集團共同成長茁壯。