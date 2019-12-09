　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

幸福企業就在東森　東森購物專案規劃處副理羅芝琳

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼東森登峰雲東森購物2（圖／ETtoday）

2007年，大學剛畢業的我，懷抱著對零售業的熱情，加入了東森大家庭。報到前，在電視上看見力霸案炒得沸沸揚揚，還懵懂未知這對集團造成的衝擊將有多大。歷經10個月的震撼教育，從東森購物到東森百貨，從企劃到行銷到會計，幾乎把我大學四年所學，全數搬進了實戰場上。所幸在當時的主管王甯經理手把手的帶領下，讓我這個菜鳥練就了許多職場基本功。

2008年，隨著東森購物易主，我也離開了集團，在科技業累積了7 年行政及專案管理的經驗。2015年，在昔日主管的邀請下，我決定再給自己一次重燃熱情的機會，再次回到東森購物效力。

重返東森　面對全新挑戰

重返東森面對的是全新的挑戰。我必須迅速掌握產業know-how、熟悉公司發展方向及戰略。幸運的是，我身處的經營管理部如同公司的大腦中樞，有非常多參與公司重要專案的機會。透過國內外市場情報的蒐集彙整、內部報表的研讀分析，我也充分利用下班時間，進修精進自己的英語及財報分析能力。非常感謝部門主管與工作夥伴毫不藏私地傳授專業知識、分享工作經驗，並在我偶然出錯或工作爆量時，給予最強而有力的支援。

▲▼東森登峰雲東森購物2（圖／ETtoday）

2016年，電視購物面臨同業及網購業者的激烈競爭，公司積極汲取國外電視購物的成功經驗。我們邀請美國QVC的高階退休主管來台，與各業務單位進行為期一周的交流訪談，並以外部專家的角度提供營運建議。同年，我們也與韓國現代購物展開密切的交流合作，從高階主管互訪，分享台韓電視購物營運經驗，更進一步導入韓國電視購物原裝商品跨海來台販售。我雖然不是商品專家，但在協助電視商品部建立海外買斷商品採購流程中，有幸嘗到銷售達標的成就感。雖然我不會說韓文，仍能運用英文與韓國合作夥伴進行商務談判，全力捍衛公司權益。

請繼續往下閱讀...

美好人生盡在東森

東森職涯中，這些難能可貴的經驗，要特別感謝總裁的創新領導，以及整個集團上下一心、整合資源共同為一個目標奮戰不懈。也非常感謝集團資深長官總不吝惜提拔後輩，給予年輕人寬闊的舞台發揮所長，讓我們更有自信地面對每一個挑戰。

加入集團四年，從黃金單身女成為新嫁娘，現在更將晉升為新手媽媽。集團提供完善的福利與保障，陪伴我經歷了如此美好的人生轉變。未來或許還有許多考驗， 但我深信東森這個幸福企業，還會不斷地升級再進化，為更多更多的消費者帶來更理想的生活方式。期許自己也能堅持初衷，努力不懈，與集團共同成長茁壯。

ET快訊
藍色龍蝦「自夾崩潰」影片台灣爆紅！點閱暴增女主人驚：一堆中文
邀前女友到住處！他撲床「扒褲衝刺」下場慘爆..法庭悔喊：對不
逃命片曝！紐西蘭火山爆發「毒氣飄散」5死10失蹤　外籍遊客喪
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

東森，我一生的志業！總裁暨創辦人王令麟親述20年勇往直前永不放棄

領導人的高度與決心　東森國際董事長廖尚文

我在東森購物找到未來　東森購物電話行銷專員黃安雪

出車禍腫成豬腳！忙碌爸難得抽空關心...一問句冷血現形　女鵝哭暈：他很認真

淘寶滑到「雙人內褲」她傻眼！網卻嗨翻：交換禮物get　過來人曝使用心得

商業周刊／一只餐盒的3萬5千英呎美味挑戰　航空幕後窺秘

幸福企業就在東森　東森購物專案規劃處副理羅芝琳

Pantone 2020代表色「經典藍」以優雅永恆傳遞平靜渴望

東森新同學的震撼教育　東森購物健康事務部協理陳思怡

國內2雞蛋大廠爆「混蛋」　農委會澄清：是舊聞沒有問題

超霸氣！直接送房子當生日禮物　老婆不敢相信：我怕是整人計畫

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

入獄24年！駝背老母親讓他悔悟　他監獄旁擺「會客餐車」重啟人生

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

退休師高喊「請楚瑜幫助國瑜！」　宋臉尷尬三條線：他擔得起嗎？

超難測驗！5題答對送「iPhone 11」　哈佛生全對嗨翻：比進大學還興奮

挑戰紐西蘭世界最大「峽谷盪鞦韆」 5秒自由落體下墜...閃現人生跑馬燈

在地人超推！5家新竹必吃早餐店　網稱「神之雞湯」放整隻腿超滿足

12小時包夜MTV看電影看到爽！　厚片吐司、冰淇淋、飲料免費吃

香蕉動正顎手術後自嘲變童顏！　戽斗下巴消失...網驚：好像黑人

我在東森購物找到未來　東森購物電話行銷專員黃安雪

出車禍腫成豬腳！忙碌爸難得抽空關心...一問句冷血現形　女鵝哭暈：他很認真

淘寶滑到「雙人內褲」她傻眼！網卻嗨翻：交換禮物get　過來人曝使用心得

商業周刊／一只餐盒的3萬5千英呎美味挑戰　航空幕後窺秘

幸福企業就在東森　東森購物專案規劃處副理羅芝琳

Pantone 2020代表色「經典藍」以優雅永恆傳遞平靜渴望

東森新同學的震撼教育　東森購物健康事務部協理陳思怡

國內2雞蛋大廠爆「混蛋」　農委會澄清：是舊聞沒有問題

韓國瑜歡唱畫面…背後帥隨扈「特勤吳彥祖」正臉入鏡！再引暴動：跪求姓名

79元夢幻泡芙！咬一口「乾癟史萊姆」現形…她少女心碎滿地　網笑：熱漲冷縮

大專棒聯／大專養成全面扮「三軍」角色　健全心智拚職棒更能成功

我在東森購物找到未來　東森購物電話行銷專員黃安雪

「助200位家照者喘息」遠雄人壽推出公益喘息服務　滿足全方位需求

男神、女神一同掃街！高嘉瑜：我跟吳怡農是民進黨可能市長候選人

39歲包提斯塔不輕言退　2020抓緊機會還要打

素食主義網紅開啟30天純肉飲食　「第2天起來就神清氣爽」

上山追雪去！發抖也要朝聖銀白雪景　台灣冬季5大賞雪地盤點

半世紀暴增800萬戶！日本社會問題「危險空屋太多」　賣土地補不回9成拆除費

冬盟／日職紅隊7比5斷社會人5連勝　獨居第一

北榮公費流感疫苗超搶手！　號碼牌還得「預留300張」下午發

生活熱門新聞

好市多上架沙龍香！JO MALONE 5.7折價俗翻

基隆名店簽外送5月虧慘　驚傳收攤

40塊夾到「iPhone 11」！他一開箱秒昏倒

今晨探底7.9度低溫特報擴大13縣市　下波變天時間曝光

一周天氣出爐！11縣市清晨急凍10°C↓

1包七星！心機男「神速取貨」檳榔妹虧慘

兒子幫洗背！爸閉眼享受　下秒哭：羨慕生女兒

回娘家看媽被夫酸「還沒斷奶」　人妻：一個月才一次

煮泡麵要「完整的蛋」！她一看暈倒：我被打敗了

11縣市低溫特報再發　急凍10°C以下

人妻2張照找碴：烤雞在哪裡　圈出秒笑噴

上大號誤入女廁！　他「機智一招」無破綻脫身

南方澳米糕店　半夜偷倒廚餘入海

隊友買便當！她一開紙盒「蛋x5」網笑炸

更多熱門

相關新聞

東森邁入二十年，而我進入公司至今不滿一年，相信東森在王總裁的運籌帷幄下，版圖將更為寬廣：打下電視購物的一片江山，打開新媒體的高流量、高曝光，打進新通路、新產業，以及保養和保健品牌的新領域⋯⋯。東森不斷地用新事業、新版圖，給予消費者新視野，期待東森在下一個二十年，讓消費者享受到更多元美好的生活新體驗。

關鍵字：

東森登峰雲東森登峰雲東森購物羅芝琳

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

2歲大胃王重43公斤　9年後現況曝光

空橋破大洞　1歲女童踩空墜樓亡

9度低溫「3件毛毯」全給8歲女兒　單親爸凍死

好市多上架沙龍香！JO MALONE 5.7折價俗翻

1.7億車隊迎娶！藝人黑面仔帥兒娶媳

志效機場「被粉絲絆倒」哭出聲

她和4嫩男同住一屋　夜夜不同人爬床「求恩寵」

左營聖瑤宮「絕美女乩身」曝光！8男「扛進廟」狂晃

Juice Wrld癲癇發作過世！得年21

兒子半夜爆哭！　爸媽追問原因差點吐血

台東幼牛活著被肢解！老刑警看傻：30年沒看過

七夕揪小鮮肉床戰3回合　甜美嫩媳蛇蠍殺夫

早餐店成盤絲洞　她高調多劈不怕老公知

基隆名店簽外送5月虧慘　驚傳收攤

2020年愛情運Top3星座！第3名感情會開花結果

更多

最夯影音

更多
超霸氣！直接送房子當生日禮物　老婆不敢相信：我怕是整人計畫

超霸氣！直接送房子當生日禮物　老婆不敢相信：我怕是整人計畫
古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

入獄24年！駝背老母親讓他悔悟　他監獄旁擺「會客餐車」重啟人生

入獄24年！駝背老母親讓他悔悟　他監獄旁擺「會客餐車」重啟人生

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

退休師高喊「請楚瑜幫助國瑜！」　宋臉尷尬三條線：他擔得起嗎？

退休師高喊「請楚瑜幫助國瑜！」　宋臉尷尬三條線：他擔得起嗎？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面