東森新同學的震撼教育　東森購物健康事務部協理陳思怡

經歷過外商和本土幾個大集團，跟過幾個不同的老闆學習，外商給我的是完整的邏輯和流程，本土公司則是彈性大、速度快。我的工作經驗，剛好經歷了這兩種截然不同思維的文化。愛因斯坦說：「一遍又一遍地重複做同一件事，怎麼能期待會有不同的結果。」這句話我很喜歡，也很常提醒自己：唯用不同的作法，才能突破。

快快快 不要錯失良機

第一次在會議上看到王令麟總裁，強烈感受到兩個特質：熱愛工作和願意傾聽。進入公司大廳即看到大大的「快速行動」，明確而鮮明的傳達出東森集團和王令麟總裁的行事作風。一個接著一個的會議、會議裡一個接著一個的議題，很難得看到集團總裁領頭，每個專案親身參與、每個議題親自解決，如此熱愛事業手把手的帶大家披荊斬棘，闖出一條大道。寧可快快快，也不要錯失商機。

更讓我意外的是，之前在本土集團開會，常常只要帶耳朵聽領導說話、做領導的 指示；然而在東森，王總裁卻有個大耳朵，願意傾聽每個人的建議。





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新新新 堅持創新求變

2018年春夏之際，我加入東森、進入健康事業部，感受到王總裁對於自營品牌的熱情和期待。從訪廠、產品的開發提案、產品的品質及體驗感受，他都能聽我們說，並且親自參與，這是讓我非常佩服的。他也常常提出一些獨特的ideas，激發我們更創意的想法。在快快快的殷切期待下，半年多的籌備期，2019年1月16日保健品牌「優適活」正式上市。王總裁又化身為媒體前輩，提點我們充分運用全集團的資源，提升新品牌的曝光度。在王總裁和游執行長的帶領下，上市兩個月期間，在尚未動用到外部媒體資源的情況下，做出超多以往我沒做過的行銷手法。目前每十分鐘就能賣出一盒敏捷膠原錠，讓我們更有信心向前衝，準備讓這個新品牌大鳴大放。

東森邁入二十年，而我進入公司至今不滿一年，相信東森在王總裁的運籌帷幄下，版圖將更為寬廣：打下電視購物的一片江山，打開新媒體的高流量、高曝光，打進新通路、新產業，以及保養和保健品牌的新領域⋯⋯。東森不斷地用新事業、新版圖，給予消費者新視野，期待東森在下一個二十年，讓消費者享受到更多元美好的生活新體驗。