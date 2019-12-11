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2020大選賭盤熱？新竹地區一周查獲3起　檢察長親下指示：一定辦到底

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▲▼韓國瑜、蔡英文。（組合圖／記者羅婉庭攝、總統府提供）

▲新竹地檢署一周破獲3起選舉賭博。（組合圖／記者羅婉庭攝、總統府提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹地檢署一周內查獲3起選舉賭博案，地檢署日前接獲情資指稱，新竹徐姓男子涉嫌經營六合彩簽賭站，檢方隨即指揮該局專案小組詳為蒐證，於11日上午持搜索票至徐男住處搜索，除了查扣相關證物外，檢方也將繼續釐清賭博集團相關金流。檢察官訊問徐男後，諭令以5萬元交保候傳。

▲2020大選賭盤熱？新竹地區一周查獲3起　檢察長親下指示：一定辦到底。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲檢警採證徐男手機內電磁紀錄，發現徐男以2020總統大選結果為標的，提供賭客下注。（圖／記者陳凱力翻攝）

檢察官張瑞玲指揮新竹市警局偵查隊，於11日上午持搜索票前往徐男居住處，在現場查扣手機、六合手冊與簽單等物後，再經採證徐男手機內電磁紀錄，發現徐男以2020總統大選結果為標的，提供賭客下注之情事，檢方除了將徐男帶回，後續也將繼續釐清相關人流與金流。

檢警調查發現，組頭疑為韓粉，與友人對賭，開出韓國瑜與蔡英文PK盤，但蔡英文贏就得2.5倍的獎金，警方自2人LINE對話，發現賭客向組頭下5千賭蔡英文贏，讓查獲的警方也感到意外，中南部賭盤都是開小英讓韓國瑜30萬，但這個組頭應是鋼鐵韓粉且是錢多多，才敢如此開盤。

不過，警方私下表示，竹竹苗區，本來就是藍大於綠的盤勢，加上組頭是鋼鐵韓粉，因此才開出這樣的盤勢，警方研判組頭像是韓粉無誤。而消息一傳出，立馬有賭客上網私下詢問「那裡還有開這種賭盤？中南部都是小英讓票，新竹還開這樣的盤，不怕輸死嗎？」

新竹檢方表示，本案是新竹地區一週內查獲的第3起六合彩簽賭站兼營選舉賭盤案，檢察長王文德極為重視，除慰勉辦案人員辛勞外，亦強調對於任何足以影響選舉結果之各類型外力干涉，檢方與轄內司法警察機關必定強力偵辦，也呼籲社會大眾切莫以身試法、心存僥倖。

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