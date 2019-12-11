台南動物之家3D繽紛新景點　邀請民眾陪毛孩當網美

▲台南市動物之家進行3D綵繪，成為繽紛新景點，邀請民眾一起陪毛孩拍照當網美。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

聽說台南市動物之家灣裡站，有一隻很大隻很大隻的3D小狗在玩球耶！要不要一起揪團去看看啊？灣裡站彩繪牆面背景為台南老街搭配巨大狗狗熱情嬉戲，成為有趣對比，也是一個超級好拍的景點，歡迎民眾的造訪，趕快來呦！

台南市設有2處動物之家，分別坐落於善化區及南區，主要辦理動物收容管理及犬貓認領養業務。在那個尚有執行人道撲殺的年代，給民眾的感覺常是悲慘、汙穢冰冷讓人不想踏入的地方。惟在台南市在全面施行零撲殺政策後，動物之家已轉型為認養基地，近年農業局動保處也陸續向中央爭取經費進行園區修繕工程，逐年改善收容硬體設施，讓毛孩可以住的更舒適。

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農業局動保處今年度再向農委會爭取經費補助，進行園區牆面3D彩繪工程，讓園區呈現更活潑、更溫暖的氛圍，成為吸引民眾休憩駐足的活動場所，讓觀賞者除了能夠欣賞有趣的藝術作品之外也能夠有好心情來認養園區內的流浪犬。台南市長黃偉哲及農業局李朝塘局長邀請民眾，一起來園區拍拍照、陪陪毛孩們，分享毛孩照片，讓他們能夠盡快找到認養家庭。

動保處指出，這次動物之家彩繪作業共施作5個牆面，包含有灣裡站辦公室外牆、犬舍外牆、運動區兩側牆面及善化站與肉品市場的緊鄰牆面；辦公室外牆以繽紛的方式來呈現小貓小狗追逐玩耍的樣子，也藉此來吸引更多的民眾觀賞。犬舍外牆背景為臺南老街搭配巨大狗狗熱情嬉戲，成為有趣對比。運動區兩側牆面意象為藍天白雲，小狗奔跑於綠地之中，讓視野有開闊感。此外，台南市動物保護宣傳大使「豆哥與凱娣」大型公仔娃娃也進駐園區，打造園區成為動保網紅新基地。

動物之家善化站（台南市善化區昌隆里東勢寮1~19號）與灣裡站（台南市南區省躬里萬年路580巷92號）於開放時間（星期二至星期六上午9時至12時；下午1時30分至4時30分）歡迎民眾前往參觀與認養流浪犬貓，幫等家的流浪毛孩們盡份心力，給牠一輩子的歸宿，同時也歡迎對動物保護有興趣的夥伴，一起加入動物保護志工行列。

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