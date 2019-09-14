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機場候機突抽搐！阿伯仰頭狂喘「雙眼翻白」…超正女大生100秒救了他

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▲▼女大生機場救人。（圖／翻攝自張姓女大生微博）

▲女大生在微博分享機場救人的經過。（圖／翻攝自張姓女大生微博）

記者柯振中／綜合報導

「我真的是太激動了！我居然救了一個人！」浙江杭州21歲的陳姓女大生日前在哈爾濱某機場候機時，附近座位的一名阿伯突然身體抽搐，雙眼翻白，她發現後，立刻將阿伯放到地上，同時請附近的人員幫忙拿自動體外心臟去顫器（AED），短短100秒內成功將人命拯救回來。

綜合陸媒報導，陳姓女大生9日在哈爾濱機場等候航班，準備與父母搭機回浙江杭州的老家；不過，就在等候的時間內，一名年約50歲的大媽突然大聲呼救，「你們快來幫幫我！快幫幫我！」

女大生聽見呼救，趕忙向後方座位查看，發現大媽旁邊有一名阿伯，雖然還坐在位置上，但頭已經上仰、雙眼翻白，且身體不斷抽搐，呼吸相當急促，她立刻趕到阿伯身邊，詢問阿伯的家屬，患者是否有心臟病病史。

得知阿伯患有心臟病，女大生立刻要求家屬讓大伯平躺到地上，同時像機場的地勤呼救，「當時還是很可怕，幫忙躺平的時候，我摸了一下阿伯的脈搏，那時幾乎已經沒有心跳。我的腦海裡，那會兒就想到，這應該是我上學期末在考試中的選題所涉及的內容：心源性猝死。」

▼女大生的期末考題中，對心源性猝死進行研究。（圖／翻攝自張姓女大生微博）

▲▼女大生機場救人。（圖／翻攝自張姓女大生微博）

隨後，女大生要求地勤將自動體外心臟去顫器，同時呼叫救護人員。回到阿伯身邊後，她發現，一名乘客正在對阿伯進行心肺復甦，但手法相當不專業，因此立刻與這名乘客換手，對阿伯進行急救。

急救到一半，地勤正好將AED拿到現場，她馬上對大伯施用，經過100秒左右，原先幾乎失去脈搏的大伯漸漸恢復意識，她叮囑阿伯的家屬，要關心阿伯的身體狀況，同時簡單說明往後如果遇到類似事件，如何進行簡單急救。

▼女大生正在示範急救術。

▲▼女大生機場救人。（圖／翻攝自張姓女大生微博）

據了解，陳姓女大生就讀杭州師範大學錢江學院播音與主持系，3年級下學期某科目的期末考試內容中，教授要求「製作新聞專題節目」，但不限定範圍；陳姓女大生當時就以「緊急關頭，『救』在身邊」為主題，推廣AED使用的相關知識。

該科教授指出，陳姓女大生為了完成這項專題，付出相當多心力，不但按照創作要求查閱資料，還到杭州市急救中心去採訪，甚至走訪多家小型醫院，參加急救培訓、尋找急救個案、採訪病人家屬。

成功將阿伯救活後，陳姓女大生也在微博上發文，沒想到當時為了期末考科做的專題，竟然能真的應用在生活上，「我真的是太激動了！我居然救了一個人！」

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▼為了完成專題，女大生時常到醫院採訪、學習。

▲▼女大生機場救人。（圖／翻攝自張姓女大生微博）

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