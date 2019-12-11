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冷空氣挾境外汙染物襲台！明起北中南空品差亮「橘、紅燈」

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▲▼ 環保署預報明天凌晨起竹苗以北空品區白天將逐漸轉為「橘色提醒」至「紅色警示」等級。。（圖／環保署提供）

▲環署預報明天凌晨起竹苗以北空品區白天將逐漸轉為「橘色提醒」至「紅色警示」等級。（圖／環保署提供）

記者許展溢／台北報導

環保署今（11日）傍晚指出，今晚東北季風增強，除天氣冷，也預測到冷空氣可能挾帶大陸汙染物南下，預計明天凌晨起影響我國北部空氣品質，且竹苗以北可能多為「橘色提醒」等級，短時間達「紅色警示」等級。

環署說明，今天大陸上海市細懸浮微粒(PM2.5)小時濃度約150-200微克/立方公尺，可能隨東北季風南下，在明天凌晨起對我國空氣品質造成影響，預估竹苗以北空品區白天PM2.5小時濃度可能達到50~70微克/立方公尺，空氣品質將逐漸轉為「橘色提醒」至「紅色警示」等級。

請繼續往下閱讀...

不過，環署表示，隨空氣汙染物往南傳送，竹苗以北空氣品質可望在午後逐漸趨緩，只是換成中部以南空品區逐漸受到影響，且雲嘉南沿海地區因風速增強可能出現揚塵現象，短時間達紅色警示等級。

環署預測13日中部以北空氣品質可望恢復至普通等級，雲嘉南以南內陸地區風速轉弱，不利空氣汙染物隨風移出，未來2天細懸浮微粒濃度仍有可能偏高，空氣品質可能以「橘色提醒」等級為主，實際影響情形須視污染物移動及天氣條件判斷。環署提醒敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，建議減少體力消耗活動及戶外活動，外出最好是戴上口罩。

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