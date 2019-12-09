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台灣PM10標準20年未修！環團狠批落後WHO管制形同虛設

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▲▼台灣健康空氣行動聯盟怒批粗懸浮微粒PM10，台灣管制標準太寛鬆形同虛設。（圖／記者許展溢攝）

▲台灣健康空氣行動聯盟怒批粗懸浮微粒PM10，台灣管制標準太寛鬆形同虛設。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

台灣健康空氣行動聯盟今（9日）舉行記者會怒批，管控粗懸浮微粒PM10，台灣管制標準太寛鬆形同虛設，對比世界衛生組織（WHO ）標準，現行不能超過20微克/立方米，每日平均值不能高於50微克/立方米，且倘若一年內不良天數大於3，就不算達標，實在很落後。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃說，PM10是影響失智的因素之一，越來越多論文指出PM10危害，如哈佛、國衛院在2013年WHO提出空汙是致癌物之一，燃煤帶來的影響可能引發肺癌。

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▲▼台灣健康空氣行動聯盟怒批粗懸浮微粒PM10，台灣管制標準太寛鬆形同虛設。（圖／記者許展溢攝）

▲徐永明認為，台灣空品至少要達到跟大陸顏色不一樣。（圖／記者許展溢攝）

葉光芃表示，台灣1999年PM10標準到現在20年都沒修正，台灣空品標準對照其他國家如全拉美、南非、敘利亞阿拉伯共和國等真的很落後。他強調，最新醫學期刊指出PM10濃度的2天移動均值（代表當天和前一天的平均值）增加10 μg/m3，相關每日全因死亡率、心血管疾病死亡率和呼吸系統疾病死亡率分別增加0.44%、0.36%和0.47%；尤其PM10大於40 危害的線性幅度最大。

時代力量立委徐永明表示，不只PM2.5， PM10也要重視，尤其很多人在講要一邊一國，去看日本跟大陸空品顏色差很多，台灣跟大陸顏色卻接近，至少要顏色要達到不一樣，是最基本的。

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