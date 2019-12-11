好懷念！泰山收費站懷舊回顧展　收費員帶你探訪秘道

▲「泰山收費站懷舊回顧展」帶大家探訪只有收費員才能走的秘密通道。（圖／新北市文化局提供）



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還記得曾經是全國最老的國道天下第一站「泰山收費站」嗎？新北市立圖書館泰山分館與交通部高速公路局北區養護工程分局12月合作推出的「泰山收費站懷舊回顧展」，除了在圖書館內重現昔日泰山收費站的場景，展示十餘種不同車種與面額的回數票券，並邀請昔日的收費員，分享工作的甘苦與趣事，以及帶大家探訪只有收費員才能走的秘密通道。

泰山分館主任李祖緯表示，講到泰山，很多人都會聯想到「泰山國道1號收費站」。昔日國道一號上的泰山收費站，在全臺灣的收費站界中，有兩個「天下第一」的稱號，全臺第一座收費站，以及車流量第一高的收費站。雖然隨著國道全面啟用計程電子收費，收費亭跟著熄燈走入歷史，但匯聚南北奔波車流的國道收費站，記載了許多不為人知的勵志與溫馨故事，同時也見證了臺灣交通歷史的重大發展。

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53歲的昔日收費員黃彥勝先生說，在泰山收費站工作了8年，收費員每天要在混雜汽油味、灰塵、廢氣的小小票亭上站立八小時，不斷重複給票、找錢，以及檢查偽鈔、偽票的動作，在天下第一站的泰山收費站，平均每五秒就要迎接一位過路客，更是要眼明手快，還得應付無數三教九流、態度有好有壞的用路人，無論酷暑寒流都要堅守工作崗位，以維持收費作業，工作雖然辛苦，但在過年或寒冬晚上，收到大卡車司機的暖心飲料時，也會讓人覺得很溫暖。