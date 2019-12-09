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木柵平溪線首創舊站新生　石碇「文山煤礦站」變身打卡新亮點

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▲【台灣好行795】木柵平溪線首創舊站新生，石碇文山煤礦站變身旅人打卡新亮點。（圖／新北市政府觀光旅遊局提供）

圖、文／新北市政府觀光旅遊局提供

新北市政府力推【台灣好行795】木柵平溪線「三生幸福之旅」，結合石碇「煤礦文化」意象，讓舊車站「文山煤礦站」，搖身一變成為打卡新亮點。

文山煤礦為當年全國五大礦場，不但「舊站新生」，更成為打卡新亮點。石碇螢火蟲書屋結合當地大學社造團隊、在地農友產銷平台與台北客運等協力組織，用礦工台車座椅設計及礦坑意象體驗，讓原有的舊候車亭變身成為古味盎然的煤礦站，提供旅人幸福驛站的感受，也形塑具有淡蘭精神的地方創生故事。

當地的石碇里長郭滄樑先生年輕時，也曾在汐止挖煤礦，後來回到村里開設柑仔店，被這麽多年輕志工群一起感動，也捲起袖子主動協助將舊有公車椅子拆卸放置一旁，方便彩繪與改造。 啟用公車站體當日，里長也熱情將珍藏礦業工具拿來出展示。

石碇山區、山多水氣足，是菇類良好生長環境，本次石碇主打森之秘徑小旅行，從文山煤礦站下沿溪漫步300公尺後，可抵達三才靈芝生態農場民宿與螢火蟲書屋。新北市觀光旅遊局三生幸福之旅特別推出「石碇生態有福包」，主打體驗自然生態、菇菇膳食、菇菇咖啡下午茶與香草療癒泡腳，探索石碇山林步道。在地的生態農場民宿具有石碇百年石頭屋，當年為文山煤礦招待所，地方媽媽們特別以「文山炭礦養森食堂」推出「靈芝香菇壯壯雞｣或｢御皇膳食一品鍋」，融合文山炭礦特展｢礦工的女兒」特色，與在地小農雞蛋，結合「淡蘭古道魂」所烘焙的2019新北市烘焙大賽星獎「淡蘭司康」下午茶甜品(Scone)等DIY體驗，均是石碇隱藏版推薦品味。

新北市政府觀光旅遊局 。（圖／新北市政府觀光旅遊局提供）

【台灣好行795】木柵平溪線化身「幸福巴士」，串連深坑、石碇、平溪的11個特色站點，30間特色店家優惠，推出四款「幸福輕旅包」－幸福包、多福包、有福包、祈福包，主打「深坑豆腐多福」、「石碇生態有福」、「平溪天燈祈福」，讓旅人可以在1天內完整體驗3種人生旅行的幸福滋味。即日起至12月31日起享9折優惠訂購，國內民眾可至大島台灣旅行社、Tripbaa趣吧等平台訂購；國際自由行將陸續開放線上通路包含Taipei FunPass北北基好玩卡平台、KKday、KLOOK、NCTV & ishowlife Vietnam及實體通路包含雄獅旅行社、鼎運旅行社、Homey紅米青旅、瑞芳驛、創咖啡等行銷通路，以便國際旅客訂購，活動相關資訊可隨時關注新北市觀光旅遊網、Facebook「新北旅客」臉書粉絲專頁查詢、三生幸福官網HappinessWellbeingTrips.tw或電洽三生幸福服務專線0906-988266。

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