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3個字引爆信義區夜店擂台戰　10人混打警噴辣椒水狼狽進警局

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記者張君豪／台北報導

24日凌晨台北市信義區夜店爆發群眾肢體衝突，警方今晨4點多獲報在信義區ATT 4 FUN夜店樓下發生兩幫酒客叫囂險釀鬥毆案件，信義警分局緊急出動快打部隊到場處理，當時雙方仍在叫囂並且相互推擠，警方見現場約有10名酒客頻頻嗆聲，警員擔心恐釀更大衝突，拿出辣椒噴霧對準雙方噴灑並依法帶回10名酒客回警局以控制衝突場面。

▲信義區24清晨驚傳夜店酒客險釀鬥毆，警網趕到場喝令酒客蹲下接受盤查。（圖／記者張君豪翻攝）

▲信義區24清晨驚傳夜店酒客險釀鬥毆，警網趕到場喝令酒客蹲下接受盤查。（圖／記者張君豪翻攝）

▲信義區24清晨驚傳夜店酒客險釀鬥毆，警網趕到場喝令酒客蹲下接受盤查。（圖／記者張君豪翻攝）

▲信義區24清晨驚傳夜店酒客險釀鬥毆，警網趕到場喝令酒客蹲下接受盤查。（圖／記者張君豪翻攝）

警方指出，衝突發生原因居然僅是其中一方在夜店飲酒打算離開時，因細故在一樓大廳碰撞到，遭另方嗆聲「看三小！」雙方因此在一樓大廳互嗆推擠，雙方友人均趕來助陣衝突升溫；所幸信義警方例行安排夜店守望勤務，警方聞訊立即啟動快打部隊到場支援壓制酒客失序狀態。

警網到場噴灑辣椒水後控制場面，並依規定帶回雙方10名滋事者；信義分局表示，雙方酒醒後辯稱僅是講話大聲了點均否認出手打人，口角衝突部分雙方均未提告，警方則待酒客清醒後訓誡完畢才讓雙方離開，這才結束這場鬧劇。

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