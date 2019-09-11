公車拋錨北市「交通動脈」打結　警民10多人流汗推車

記者張君豪／台北報導

10日傍晚6時許，北市基隆路高架橋及基隆路接連傳出兩起拋錨事故，嚴重影響交通順暢，轄區北市信義警分局立即啟動「交通快打」機制，派遣員警趕赴現場，並協請周遭民眾幫忙齊力推車，將車輛排除至路邊，避免故障車輛影響信義區最重要交通動脈基隆路北往南車流。

▲警民合力推車排除交通堵塞、信義警方結合民力機警化解基隆路堵塞危機。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警民合力推車排除交通堵塞、信義警方結合民力機警化解基隆路堵塞危機。（圖／記者張君豪翻攝）

信義警方表示，10日晚間6時30分許，信義警分局接連接獲民眾通報：基隆路高架橋、基隆路北往南方向小貨車及公車拋錨事故，警方立即趕赴現場，並同步通報交通警察大隊派遣拖吊車。

警方表示，近來因中秋節前夕採買、送禮等需求，車流量持續攀升，臨停行為頻繁，且時值下午車流尖峰時段，基隆路為北市重要幹道，該兩起故障車事故已嚴重影響交通順暢。為避免交通大打結，信義分局交通分隊分隊長郭文昕率同仁及時趕往基隆路高架橋小貨車拋錨現場徒手推車排除。

另基隆路北往南方向公車拋錨事故由分隊長接續率現場同仁9名及義交2名，並協請周遭5名熱心民眾主動幫忙，合力徒手推行公車超過500公尺，排除至路邊不影響交通之處，警民攜手推車讓交通不打結。

信義警分局特別呼籲用路人，中秋連假將至平時應注意車輛的保養、維護，行前檢查五油三水，如發生拋錨應立即連繫保養廠前來道路救援，避免拋錨影響道路通暢。

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