洗選蛋量能已有8成！農委會：2020年底前達全面洗選

▲農委會表示，預計2020年底雞蛋將達全面洗選。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

問題蛋時不時就爆出，農委會推「全面洗選」政策，去年底因配套措施等疑慮宣布2020年全面洗選目標暫緩。農委會畜牧處向《ETtoday新聞雲》表示，其實並沒暫緩，一直都有再推動，目前量能已達8成，預計明年下半年就可達全面洗選。

原本預計明年2020年雞蛋要做到全面洗選，卻因運銷冷藏條件和通路等狀況喊停。不過，農委會日前透露，近年其實積極動雞蛋全面洗選，預估2020年下半年可以達到「全面洗選設備量能」。畜牧處家禽生產科科長李宜謙說，洗選政策沒有變，持續在推動，目前正在趕緊協助補足國內洗選設備，主要是萬一哪天衛福部或是相關單位說沒有洗選不能上市，設備機器不夠就很麻煩。

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▲農委會表示，目前全台洗選每天量能已達8成。（圖／記者許展溢攝）



李宜謙指出，經過一家家及每一小時可以洗幾顆雞蛋等相關調查，國內洗選場設備目前每天已達8成產能，也就是一天10萬箱來看（1箱200顆），平均已有8萬箱量能，預計明年底前可以補足剩下的2成。他說明，剩下2成主要是卡在買機器設備成本、土地變更等，農委會都會盡快協助。

至於之前提要先推動雞蛋逐顆噴印身分溯源，避免有換蛋情形，李宜謙表示，今年9月1日起試辦，直到今年底，先從送到學校營養午餐的雞蛋開始，找了30家洗選業者買機器，每顆蛋噴上溯源編碼，至於成效？他說目前都還是試辦階段。

台北市蛋商公會理事長高傳謨說，全台大小雞場很多，要全面洗選很難，全面與否，已分洗了蛋殼上保護膜會被洗掉，臭掉情況增加，和不洗會有大腸桿菌等細菌兩派說法。他認為全面洗選沒必要，但要不要全面或有必要再洗就好，其實都無所謂，重點是配套措施一定要有，如必須有大型集貨場，讓小雞場也能洗。