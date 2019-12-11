香蕉收入保險販售　請蕉農踴躍投保

▲台灣香蕉香甜又吃，一年四季都能吃到。（圖／行政院農委會提供）

行政院農委會【廣編特輯】

行政院農業委員會於今(108)年新推出香蕉收入保險試辦，已於10月3日開賣。試辦地區內種植香蕉農民即日起至明(109)年3月31日受理期間，可依不同區域選擇每公頃40萬元至60萬元不等之收入保障額度，向種植香蕉田區所在地之基層農會投保。於明年一整年之保險期間若因價跌或量損導致區域收入低於投保之保障額度，其差額可由保險理賠來填補，穩定農民收入。



區域收入減損由保險理賠填補農民收入有保障

農糧署表示，今年以香蕉作為試辦品項，希望讓農民不用看天吃飯，不論天災或產銷失衡導致區域收入減損，都能獲得一定的保障，穩定農民收入。目前試辦區域包括高雄市旗山區、美濃區、內門區、田寮區、杉林區、大寮區；屏東縣高樹鄉、里港鄉、竹田鄉、南州鄉、新埤鄉、屏東市、萬丹鄉；嘉義縣竹崎鄉、大埔鄉、中埔鄉、番路鄉、六腳鄉；花蓮縣壽豐鄉、鳳林鄉、萬榮鄉，以及雲林縣林內鄉、莿桐鄉、虎尾鎮，共計21個基層農會所轄24個試辦地區。



農糧署提醒農民，投保標的為符合用地法規使用之土地內種植香蕉面積0.1公頃以上，且植株長到100公分以上尚未抽穗之香蕉，蕉農可填具要保書並檢附身分證、土地合法使用文件、存摺影本等，向投保香蕉田區所在地之基層農會投保，簽訂保險契約及繳納自行負擔之保險費，即可獲得保障。若非自有土地則需檢附租約、土地使用同意文件或實耕人證明文件。另受理農會會到田區審核，有病害、間作、混作等非專業栽培，將無法納保。

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▲行政院農業委員會於今(108)年新推出香蕉收入保險試辦，已於10月3日開賣。



政府補助一半以上保費農民負擔可減輕

農糧署指出，為鼓勵投保，農委會將補助一半保費，上限金額為每公頃3萬元，各縣市亦有加碼補助5%至40%不等，可大幅減輕農民負擔，以雲林縣虎尾鎮為例，農民投保40萬之保障額度，全額保費為每公頃4,028元，中央補助一半，縣政府補助4成，農民自付部分僅403元。此外，保單的理賠是採區域計算方式，假設農民選擇每公頃50萬元的收入保障額度，若投保年度該鄉鎮平均每公頃收入僅35萬元，即可獲15萬元的理賠金，惟最高理賠額度每公頃40萬元。另外，亦請農民不需擔心，若遇天然災害，只要符合救助相關規定者，仍可同時申請天然災害救助金。

農糧署籲請農民踴躍投保，期能藉由保險機制，以降低災害損失及維持穩定收益，並分散經營風險。