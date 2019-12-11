「台北故宮、國立」通通不能用！《新華社》新增57個禁語…寫男神也禁止

▲大陸官媒《新華社》日前新增57個新聞報導中的禁用詞。（圖／翻攝自網路）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸官媒《新華社》日前公佈了最新新聞報導中的禁用詞，新增了57個，包括「影帝」、「影后」、「巨星」、「天王」、「男神」、「女神」等。關於台灣，也新增了幾條，包括不使用「台北故宮」；對有「國立」字樣的學校和機構，使用時均須去掉「國立」二字等。

《新華社》日前在《新聞閱評動態》第 315 期發表《新華社新聞報導中的禁用詞（第一批）》中規定了媒體報導中的禁用詞。其中， 新聞媒體和網站應當禁用的不文明用語有 38 個，例如「裝逼、草泥馬、特麼的、撕逼、瑪拉戈壁、爆菊、JB、呆逼、本屌、齊B短裙、法克魷、丟你老母」等。



新增的時政和社會生活類禁語中，不使用「影帝」、「影后」、「巨星」、「天王」、「男神」、「女神」等詞語，可使用「著名演員」、「著名藝術家」等；報導中禁止使用「哇噻」、「媽的」等髒話、黑話等。

新增的法律法規類禁語中，包括，囯務院所屬研究機構、直屬機構和其他相關機構，稱謂要寫全，不得簡稱為「國務院」；一般不再公開使用「非黨人士」的提法，在特定場合，如需強調民主黨派人士的身份，可使用「非中共人士」。

關於台灣，也新增了幾條，包括，不使用「台北故宮」；對台灣冠有「國立」字樣的學校和機構，使用時均須去掉「國立」二字；對台灣政府機構的「白皮書」，可用「小冊子」、「文件」一類的用語。

新增的國際關係類禁語中，對國際戰爭中雙方戰鬥人員死亡的報導，不使用「擊斃」、「被擊斃」等詞語，也不使用「犧牲」等詞語，可使用「打死」等詞語；一般情況下不使用「前蘇聯」，而使用「蘇聯」；此外，不使用「一帶一路」戰略的提法，而使用「一帶一路倡議」。

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