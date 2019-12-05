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公司欠薪11個月！陸媒記者「超慘下場曝光」...下班只能兼職搓澡工

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▲公司欠薪12個月！陸媒記者「超慘下場曝光」...下班只能兼職搓澡工。（圖／翻攝自微博）

▲大陸東北有多家媒體欠員工薪水。（圖／翻攝自微博）

記者洪珮瑄／綜合報導

現今新媒體快速崛起，許多人僅利用手機來閱覽新聞、影片，讓傳統媒體大受衝擊。一篇文章日前在網路上瘋傳，大陸媒體「雞西新聞傳媒集團」的員工爆料，該公司已12個月沒發薪水，有大約200多人都難以度日，甚至還有記者利用下班時間兼職搓澡工來賺生活費。

綜合陸媒報導，一名自稱是雞西新聞員工的人表示，公司已拖欠了11個月工資，為了過生活只能賣水果賺錢。他在文中寫道，「秉著不給公司增添麻煩的初心，我們只能自己積極尋找出路，聯合從事果農的親戚，向大家分銷一些蘋果來賺點生活費，以緩解生活壓力」。

上述文章一貼出，立刻引起熱烈討論。另外，一名雞西廣播電台的工作人員坦承，公司從2016年開始，就陸陸續續地欠發工資，他提到，「最近一次收到工資的時間是在今年8月，但是，也只補發了2018年度的薪水，而今年全年的工資都還沒有發過。」

除此之外，該公司另一名員工也透露，有同事為了緩解生活壓力，下班去幫人搓澡、開計程車，或到別人家裡做家教，若實在沒有什麼能力的話，就用周末去做小工，靠一些兼職來度日子。

▲公司欠薪12個月！陸媒記者「超慘下場曝光」...下班只能兼職搓澡工。（圖／翻攝自微博）

▲雞西新聞員工在網路上爆料，該公司已一年沒發薪水。（圖／翻攝自微博）

據傳媒見聞報導，雞西新聞傳媒集團的一位負責人員坦言，「確實已經有12個月沒有發工資了」。一名員工甚至還表示，「現在的編輯記者和工作人員基本上都是自費工作，例如外出採訪或出差車費，這些全部都是自己貼錢。」

此外，報導指出，近年來大陸的東北媒體欠薪情況頻繁，從去年6月開始，齊齊哈爾廣播電視台編輯記者就曾在公司門前抗議、討薪，據悉，該電視台當時已欠薪3個月薪水。在同一時間更慘的還有《大慶日報》，該公司的部分員工被拖欠的薪水長達22個月。

▲公司欠薪12個月！陸媒記者「超慘下場曝光」...下班只能兼職搓澡工。（圖／翻攝自微博）

▲《大慶日報》拖欠員工薪水曾長達22個月。（圖／翻攝自微博）

據人民日報先前報導，截至2018年年底，大陸經國家出版行政管理部門或省級出版行政管理部門批准的出版傳媒集團共126家，其中圖書出版集團有40家、報刊出版集團47家、發行集團28家、印刷集團11家。不過，由於出版傳媒集團資產規模進一步擴大，利潤總額持續增長，受縮減大宗貿易等因素影響，主營業務收入近年來呈現首次下滑。

另外，根據中國人民大學發展戰略研究院近日所發佈的《5G時代中國網民新聞閱讀習慣的量化研究》報告，紙媒和電視的使用人數已不到十分之一，其中紙媒甚至不到百分之一。相關統計數字顯示，大陸去（2018）年全國47家報業集團廣告收入總和爲400億元人民幣，僅相當於今日頭條1家平台的廣告收入。

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