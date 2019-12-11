澳門行政會換屆11人受邀　賀一誠：積極推動「一國兩制」

▲賀一誠。（圖／翻攝自《中新社》）

記者馬叔安／綜合報導

澳門政府11日公佈第五屆政府行政會委員，11人士已接受邀請，將出任行政會成員，將於12月20日公布，並於同日宣誓就職。第五任特首賀一誠深信所委任的委員均能根據《基本法》的規定，盡忠職守，廉潔奉公，積極推動「一國兩制」的落實，竭誠為澳門特別行政區服務。

根據澳門新聞局，接受邀請將出任行政會成員包括張永春、歐安利、林金城、陳澤武、馬志毅、李從正、陳家良、邱庭彪、楊道匡、張宗真、周永豪11人。

新聞局11日聲明指出，現任特首崔世安相信，獲委任的委員在未來的工作中，定能有效協助第五任行政長官賀一誠作出決策，共同推進澳門特區的可持續發展。根據新聞局公佈的行政會委員簡歷，11人中有5人出生於澳門本地，4人來自大陸，還有2人來自香港。

▲澳門特別行政區第四任行政首長崔世安。（圖／記者陳政錄攝）

大陸國務院副總理韓正6日在人民大會堂會見了澳門候任行政長官賀一誠所率領，到北京接受任前培訓的新一屆政府管治團隊。韓正希望新一屆政府管治團隊在賀一誠行政長官的領導下，全面準確貫徹「一國兩制」方針。賀一誠等則表示，將推進具有澳門特色的「一國兩制」實踐取得新成績。

►見澳門新一屆政府團隊 韓正：全面貫徹「一國兩制」方針

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