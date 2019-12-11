2019年聯合國「人類發展指數」公佈：香港「全球最長壽」

▲香港。（圖／CFP）

記者馬叔安／綜合報導

聯合國開發計劃署（United Nations Development Programme）9日發佈《2019人類發展報告》，資料顯示，在參評的189個國家與地區中，香港與德國在人類發展指數方面並列第4，中國大陸排名第85位，此外示，香港的平均預計壽命位列榜首，為84.7歲，是全球最長壽地區。

報告數據顯示，香港成年人平均接受12年教育，人平均年收入為60221美元，而中國大陸的平均壽命則為76.7歲，成年人平均接受7.9年教育，人均年收入為16127美元。

▲北京市。（圖／CFP）

人類發展指數方面，位於榜首的國家為挪威，其次則是瑞士和愛爾蘭，名列於香港與德過之後的國家則包括澳洲、冰島、瑞典和新加坡。

本次報告的主題為「超越收入，超越平均，超越当下：21世纪人类发展的不平等」，文中指出，「不平等，證據舉目皆是，擔憂處處都在，全世界範圍內不同政見的人們都漸漸意識到應該降低其所在國家的收入不平等。」

人類發展報告辦公室董氏佩德羅·康塞桑（Pedro Conceição）表示，「本報告詢問什麼形式的不平等問題是重要的，以及何者驅動這些問題，認識到通常認為有害的不平等問題通常被認為是社會和經濟中更廣泛問題的徵兆。報告同時詢問哪些政策可以解決這些驅動因素，哪些政策可以幫助各國發展經濟，發展並減少人類發展中的不平等現象。」

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！