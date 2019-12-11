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國寶王清霜99歲仍堅持天天創作！一家三代用作品寫台灣工藝史

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▲▼ 國寶王清霜98歲仍堅持天天創作！一家三代用作品寫台灣工藝史。行政院長蘇貞昌(右)頒發王清霜老師典藏之寶證書。（圖／文化部提供）

▲國寶王清霜（左）99歲仍堅持天天創作，行政院長蘇貞昌（右）頒發王清霜老師典藏之寶證書。（圖／文化部提供）

記者林育綾／台北報導

人間國寶王清霜是台灣漆歷史發展的見證人，現高齡99歲仍堅持每日創作，一家三代也投入其中，如今展出「霜賢峻偉—人間國寶王清霜家族漆藝特展」，充分呈現家族各具特色的漆藝創作美學，文化部長鄭麗君讚他「持續用作品書寫著台灣工藝史」，更感謝王老師三代為台灣工藝史留下寶貴的一頁，期待以此特展，為重建台灣工藝史的系列展覽率先起跑。

王清霜自1937年進入台中工藝專修學校漆工科向山中公先生習漆，1940年經由校長山中公先生推薦，遠赴日本東京進修學習漆藝技術，投入該領域創作80多年，即使現已近百歲高齡，仍堅持每日都要工作。

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王清霜老師期許自己的兒孫輩們從事工藝要眼光越遠，見識更廣，才能長久，走得長遠，不要自我設限，嘗試的放手去做，失敗了再回到傳統的技術上尋找答案，共同為台灣的漆藝傳承努力。

▲▼ 國寶王清霜98歲仍堅持天天創作！一家三代用作品寫台灣工藝史。文化部長鄭麗君致詞（圖／文化部提供）

▲文化部長鄭麗君讚許王清霜老師，「持續用他的作品書寫著台灣工藝史」。（圖／文化部提供）

文化部長鄭麗君提到，王清霜老師及顏水龍老師在1954年創立南投縣工藝研究班，也是現在文化部工藝中心的前身，所以兩位老師可以說是工藝中心的祖師爺，每回去拜訪王老師時，老師總是耳提面命說，「一定要更重視工藝教育與傳承，因為台灣的工藝包含藝術精神、科學精神、豐富的知識及人文的底蘊，這都是台灣最珍貴的文化瑰寶，所以一定要傳承下來。」

她讚許王清霜老師「不僅是一個工藝藝術家，更是一位教育家、科學家、實業家，持續用他的作品書寫著台灣工藝史」，更感謝王老師家族三代為台灣工藝史留下寶貴的一頁，期待以此特展，為重建台灣工藝史的系列展覽率先起跑。
 
鄭麗君也特別感謝蘇貞昌院長，文化部在行政院前瞻基礎建設計畫支持下推動重建台灣藝術史，而工藝中心也用前瞻預算，在今年完成建置國家級的工藝專業典藏庫房，有更完整良好的空間環境保存更多台灣工藝藝術之美。

她強調，未來工藝中心除了積極推動更多台灣珍貴工藝品的典藏維護以外，也會「以展代典」，拉近藏品與國人的距離。此外，文化部也將持續推動工藝傳承與再生計畫，期盼台灣的傳統工藝能成為產業的底蘊，在傳承中不斷創新發展，也讓世界透過工藝，認識底蘊深厚的台灣文化。

▲▼「霜賢峻偉—人間國寶王清霜家族漆藝特展」（圖／記者林育綾攝）

▲▼文化部長鄭麗君期待以此特展，成為「重建台灣工藝史」的系列展覽率先起跑。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「霜賢峻偉—人間國寶王清霜家族漆藝特展」（圖／記者林育綾攝）
 
蘇貞昌也表示，蔡英文總統就任後大力支持我國藝文發展，特別增加預算編列，保存和傳承重要的台灣文化，期許文化部持續推動重建台灣藝術史，重新把大師前輩們曾走過的足跡建構起來，傳遞給每個世代的台灣人。

他也特別提到，2018年蔡總統出訪至邦交國史瓦帝尼時，就是用王峻偉的作品「同心永固」作贈禮，讓王清霜家族的人才跟作品被世界看見，雖然台灣人口不多、土地不大，但是我們的人才代代輩出，政府應該要特別重視並持續推動，讓人才跟作品都能被國人看見及尊重，讓台灣人知道台灣的工藝人才其實就在我們身邊。
 
今年王清霜老師作品「雙鳥木棉花」獲選工藝中心第2屆典藏之寶，因此10日開幕式中特別由蘇貞昌院長頒發「典藏之寶」證書給王清霜老師。此次「霜賢峻偉—人間國寶王清霜家族漆藝特展」，除了展出人間國寶王清霜一家三代的作品，共計約48件外，同時展出王清霜老師在從事漆器生產「美研工藝公司」時期的作品。

▲▼「霜賢峻偉—人間國寶王清霜家族漆藝特展」（圖／記者林育綾攝）

▲「霜賢峻偉—人間國寶王清霜家族漆藝特展」目前在台北當代工藝設計分館2樓展出。（圖／記者林育綾攝）

當時他主張因為漆材質特性與技法，有別於一般傳統工藝產業的質樸，漆器能夠呈現出華麗感、時尚感與設計感，因此生產時重視「產業藝術化、藝術產業化」的概念製作量產漆器。因此，展覽除了將可同時欣賞崇高的漆工藝之美，以及漆產業的獨特藝術性。

「霜賢峻偉—人間國寶王清霜家族漆藝特展」
日期：即日起至109年4月24日
時間：週二～週日09:30－17:30 (週一休館；國定例假日除外)
地點：台北當代工藝設計分館2樓
地址：台北市中正區南海路41號

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