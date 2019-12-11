寒冬大雨她全身濕...想不開欲跳海　幸遇金山警與民眾關懷送上熱咖啡

▲ 寒冬大雨她全身濕...想不開欲跳海，幸遇金山警與民眾急救援送上熱咖啡。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山警分局石門派出所員警江家佑，在台二線上「鹿邊咖啡」執行防竊宣導，此時突然聽到一陣哭喊聲，女子全身溼答答，拖著疲憊的身軀，沿著台二線往淡水方向行走，女子情緒激動，嚎啕大哭，揚言要跳海輕生；當時大雨不停下，江員見狀立即上前關心，並將女子帶往咖啡店內避雨稍作休息。

石門分駐所員警江家佑於日前21時許，執行家戶訪查兼防竊宣導勤務時，勤務中發現一名情緒激動，精神狀況不佳的女子，在台二線上行走。江員見狀立即上前關心並安撫，並協同咖啡店店家及熱心民眾，一同將女子帶往咖啡店內避雨稍作休息。

▲ 寒冬大雨她全身濕，因心情不佳，從基隆獨自到石門洞附近海域欲跳海輕生。

女子情緒逐漸緩和後表示，因心情不佳從基隆獨自到石門洞附近海域欲跳海輕生，後因想起母親的臉孔，頓時打消輕生的念頭。但因風雨交加、燈光昏暗，加上路況不熟，只能沿著台二線道路行走，幸經警方及時發現協助。

警方將女子帶回石門所，並提供熱茶、食物、衣物予以保暖。警方電話通知其母親前來。家人立即從基隆驅車前來將女兒帶回。媽媽除對於員警協助找回女兒，讓家人再次團聚，表達由衷的感激外，並對警方讓女兒受到無微不至的細心照料，感謝不已。

金山警分局長陳永昌表示，同仁能一同與店家及民眾發揮同理心救助民眾，值得肯定。另呼籲民眾應珍惜生命，勇敢求助並非弱者，再給自己一次機會。也請多注意家中成員，如有類似情況應於第一時間提供協助及幫忙。

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