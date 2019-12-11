冬夜寒流中她怪異獨行...感情不順想不開　雞婆瑞芳警關懷救回

▲ 寒流冬夜她怪異獨行...感情不順想不開，幸遇雞婆瑞芳暖警關懷救回。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市瑞芳警分局福隆派出所員警執勤時，日前正值寒冬冷氣團發威，街上行人都提早返家，不料卻有一名女子，卻獨自步行在福隆車站外，異常的行徑引起員警注意並上前關心。得知女子感情不順，萌生輕生念頭，經警方勸阻下，先將女子帶回所內並聯繫家人，家人不斷向警方致謝。

福隆派出所員警執勤時，發現一名女子在福隆車站外，異常的行徑引起員警注意，當員警詢問關懷時，女子忽然放聲哭泣，等到女子情緒稍微穩定後，員警了解後才發現，原來這名女子感情不順，心情難以平復，萌生輕生想法。

女子便獨自一人從台北搭乘火車到福隆下車，打算到無人認識的地方了斷。家屬發現女子不見，緊急通報失蹤協尋，幸好遇上熱心員警發現，即時阻止一場悲劇發生。家屬接獲通知後，連忙趕到福隆派出所，並不斷向警方致謝。

瑞芳警分局長陳杏結表示，同仁在寒冬夜裡能保持機警，對於民眾能以同理心處理，並成功挽救民眾生命，將會在適當時機公開表揚。同時也呼籲民眾凡事多想一想，自殺無法解決問題，只會讓家人更傷心。

●《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995。

「時間對我們來說完全沒用！」